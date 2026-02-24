카스, 대한체육회와 함께 ‘비욘드 메달 어워즈’로 비인기 종목 선수 후원

2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 공식 파트너 카스가 대한체육회와 함께 ‘카스 비욘드 메달 어워즈’를 통해 대한민국 스포츠 발전 및 비인기 종목 지원을 이어간다고 24일 밝혔다.

사진=카스 제공

어워즈는 카스와 대한체육회가 공동 기획했다. 메달 유무와 관계없이 탁월함(Excellence), 존중(Respect), 우정(Friendship) 세 분야에서 올림픽 정신을 빛낸 선수를 선정하고 조명한다. 유명 선수보다는 그동안 알려지지 않은 선수 중 의미 있는 서사를 남긴 인물을 선정해 대외적으로 알리기 위해 마련했다. 동계올림픽 공식 파트너 카스는 이번 어워즈의 포상으로 각 수상 선수의 훈련비 일부를 지원한다.

수상자는 지난 22일(현지시각) 대한체육회와 공동 발표됐다. 한국인에게 불모지였던 설원에서 20년간 묵묵히 길을 낸 알파인스키 정동현(탁월함), 한국 스피드스케이팅의 간판으로 값진 도전을 이어온 스피드스케이팅 김민선(존중), 스켈레톤 사상 첫 혼성 단체전에서 뜨거운 동행을 보여준 정승기·홍수정(우정) 선수가 선정됐다.

대한체육회 관계자는 “메달 여부와 관계없이 선수들이 흘린 땀방울의 가치를 조명한 카스의 진정성 있는 후원이 선수단에 큰 힘이 됨은 물론, 비인기 종목에 대한 대중의 관심을 높이는 계기가 되길 기대한다”고 전했다.

서혜연 오비맥주 마케팅 부사장은 “카스는 성적을 넘어 선수들이 걸어온 여정과 그 안에 담긴 이야기에 주목해 왔다”며 “이번 어워즈 또한 진정성 있는 서사를 발굴하고 그 주인공인 선수들을 조명하기 위한 또 하나의 방식이다. 앞으로도 카스는 든든한 파트너로서 선수들이 만들어가는 의미 있는 순간들을 꾸준히 비추며, 팀코리아의 여정에 함께할 것”이라고 말했다.