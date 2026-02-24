[포토] 초코 예찬 '강렬한 카리스마'

조pd표 혼성그룹 초코 예찬이 24일 서울 마포구 쇼킹케이팝센터에서 열린 첫 패밀리 앨범 ‘ChoCo La Familia(초코 라 파밀리아)’ 발매 기념 쇼케이스에 참석해 포토타임을 갖고 있다.

이번 앨범에는 더블 타이틀곡 ‘GIMME(깁미)’와 ‘FRENZY(프렌지)’를 비롯해 ‘What’s Your Wish(왓츠 유얼 위시)’, ‘ZZAN(짠)’, ‘On The Street(온 더 스트릿)’까지 총 5곡이 수록된다.