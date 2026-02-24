대구 동구, ‘2026년 청년성장프로젝트 공모사업’ 선정

대구 동구가 지역 청년의 구직 단념 예방과 맞춤형 취업 지원에 나선다.
24일 구에 따르면, 고용노동부가 주관하는 ‘2026년 청년성장프로젝트’ 공모사업에 최종 선정됐다.
청년성장프로젝트는 취업 과정에서 어려움을 겪는 15세부터 34세까지의 미취업 및 입사초기 청년을 대상으로 일상 회복과 구직 동기 유지를 지원하는 사업이다. 1대1 맞춤 상담과 진로 탐색, 취업역량 강화 교육 등 단계별 프로그램을 통해 노동시장 진입과 안정적인 사회 진출을 돕는다.
동구는 지역 자원을 현장경험으로 전환하는 ‘4-트랙(Track)’운영 체계를 통해 △의료산업단지∙스타트업∙고용친화기업 맞춤 프로그램 △공공기관 맞춤 프로그램 △지역대학 맞춤 프로그램 △청년 자율 설계 프로그램 등 청년의 상태와 목표에 맞춘 다양한 프로그램을 제공한다는 계획이다.
윤석준 동구청장은 “이번 공모 선정이 청년들의 진로 설계에 든든한 디딤돌이 되길 바란다”며 “청년들이 안정적으로 사회에 진입할 수 있도록 실효성 있는 정책을 지속적으로 발굴하고 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.