세계일보 ‘당신이 잠든 사이’ 보도, 제15회 인권보도상 대상 선정

국가인권위원회는 한국기자협회와 공동으로 주최하는 제15회 인권보도상 대상에 세계일보 탐사보도팀 조병욱·백준무·배주현·정세진, 사진부 최상수, 편집부 도진희·권기현 기자의 ‘당신이 잠든 사이’ 보도를 선정했다고 24일 밝혔다.



이 보도는 환경미화원 사망 사고를 바탕으로 그동안 소외된 ‘필수 노동자’였던 환경미화원의 인권을 취재했다. 인권위는 취재팀이 주·야간 노동 현장을 직접 취재해 기록하고, 과학적 취재 방법론과 대규모 설문조사를 활용했다고 소개했다. 또 환경미화원 19명, 사고 유가족 등 총 84명의 목소리를 담아 당사자의 삶과 존엄을 입체적으로 복원했다고 덧붙였다. 시상식은 27일 오전 11시 서울 중구 한국프레스센터 19층 기자회견장에서 열린다.