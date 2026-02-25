[경제 단신] 손경식 경총회장, 만장일치 5연임 외

손경식 경총회장, 만장일치 5연임

한국경영자총협회는 24일 제57회 정기총회를 열고 회장단과 회원사들의 만장일치로 손경식(사진) 회장을 경총 회장으로 재선임했다. 2018년 3월 처음 선임된 손 회장은 다섯 번째 연임에 성공하면서 2028년까지 2년 더 경총을 이끌게 됐다. 손 회장은 개회사에서 “(다음 달 10일 시행되는 개정 노조법과 관련해) 정부와 국회에 기업의 목소리를 충실히 전달하고, 회원사의 합리적 단체교섭을 지원하는 데 집중하겠다”고 밝혔다. 이동근 상근부회장과 비상근부회장 22명, 감사 2명도 회장 추천을 거쳐 재선임됐다.

에어부산, 국내선 1만6900원 특가 행사

에어부산은 25일 오전 11시부터 다음 달 4일까지 국내선 특가 프로모션을 진행한다. 부산∼제주, 김포∼제주, 울산∼제주 노선 등을 대상으로 편도 총액 운임(유류할증료 및 공항세 포함) 기준 1만6900원부터 판매한다. 탑승 기간은 다음 달 1일부터 6월30일까지이며, 할인쿠폰과 경품 이벤트도 제공한다. 항공권은 에어부산 홈페이지와 모바일 웹과 애플리케이션(앱)을 통해 구매할 수 있다. 에어부산은 프로모션 항공권 구매 고객을 대상으로 결제단계에서 즉시 사용 가능한 할인쿠폰도 선착순으로 지급한다.

다이소 ‘10매 1000원 생리대’ 5월 출시

균일가 생활용품점 아성다이소가 깨끗한나라와 함께 ‘10매 1000원 생리대’(개당 100원)를 출시한다고 24일 밝혔다. 아성다이소는 깨끗한나라에서 100% 국내 생산한 제품을 5월에 판매할 계획이다. 현재 아성다이소는 깨끗한나라의 생리대를 중형 10개입 2000원(개당 200원), 4개입 1000원(개당 250원), 대형 10개입 2000원(개당 200원), 4개입 1000원(개당 250원)에 판매하고 있다. 개당 100원의 생리대가 출시되면 기존 판매 중인 가격과 비교해 최대 60% 낮은 가격이 된다.