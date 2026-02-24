[포토] 사상 첫 ‘20만전자, 100만닉스’

24일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 관계자가 증시 상황을 지켜보고 있다. 이날 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 20만원과 100만5000원에 마감되었다.

삼성전자와 SK하이닉스가 각각 20만·100만원을 돌파했다. 24일 삼성전자는 20만, SK하이닉스는 100만5000원으로 장을 마감했다. 코스피는 전 거래일보다 123.55(2.11%) 오른 5969.64로 장을 마감했다. 이날 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 관계자가 증시 상황을 지켜보고 있다.