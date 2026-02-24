[포토] 사상 첫 ‘20만전자, 100만닉스’ 입력 : 2026-02-24 16:28:50 수정 : 2026-02-24 16:28:49 유희태 기자 구글 네이버 유튜브 24일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 관계자가 증시 상황을 지켜보고 있다. 이날 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 20만원과 100만5000원에 마감되었다. 24일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 관계자가 증시 상황을 지켜보고 있다. 이날 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 20만원과 100만5000원에 마감되었다. 24일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 관계자가 증시 상황을 지켜보고 있다. 이날 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 20만원과 100만5000원에 마감되었다. 24일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 관계자가 증시 상황을 지켜보고 있다. 이날 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 20만원과 100만5000원에 마감되었다. 24일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 관계자가 증시 상황을 지켜보고 있다. 이날 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 20만원과 100만5000원에 마감되었다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 20만·100만원을 돌파했다. 24일 삼성전자는 20만, SK하이닉스는 100만5000원으로 장을 마감했다. 코스피는 전 거래일보다 123.55(2.11%) 오른 5969.64로 장을 마감했다. 이날 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 관계자가 증시 상황을 지켜보고 있다. 유희태 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 유희태 이슈 나우 더보기 장원영X남주혁, 싱그러운 조합… 다가오는 봄의 설레는 화보 한지민, '촬영장 갑질' 폭로… "신인 배우 향한 요구 과해"