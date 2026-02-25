25일부터 KTX·SRT 교차운행… 통합 첫발

고속철도 탄력 운영 검증

정부가 KTX는 수서역에서, SRT는 서울역에서 출발하는 시범 교차운행을 25일 시작한다.



국토교통부는 24일 한국철도공사(코레일), 에스알(SR)과 함께 KTX·SRT의 교차운행에 돌입한다고 밝혔다. 고속철도의 효율적이고 탄력적인 운영을 검증하기 위해 서울역과 수서역 등 기·종점과 차종 구분 없이 열차를 운행한다.

KTX·SRT 통합을 위한 고속열차 교차 시운전이 실시된 지난 3일 서울 중구 서울역에서 SRT 열차가 역사를 빠져나가고 있다. SR 제공

KTX는 수서역∼부산역, SRT는 서울역∼부산역을 매일 각 1회 왕복 운행한다. 수서역에는 SRT(410석)보다 좌석 수가 2배 이상인 ‘KTX-1(955석)’을 투입해 수서역발 고속철도 이용이 수월해질 전망이다.



시범 교차운행 기간 동안 수서역발 KTX 운임은 기존 SRT와 동일하게 운영된다. 서울역발 SRT는 기존 KTX 대비 평균 10% 낮은 운임이 적용된다.



국토부와 코레일, SR은 시범 교차운행에서 안전과 고객 편의에 문제가 없도록 면밀히 점검할 예정이다. 시범운행 첫 주에 국토부와 양사 직원이 비상대응체계를 가동해 이상상황 발생 시 즉시 조치할 수 있도록 했다. 각 기관 모바일 애플리케이션(앱)과 역사 내 전광판, 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 교차운행 열차의 운행시간과 정차역 등을 제공한다.



국토부는 이번 시범 교차운행 결과를 토대로 향후 차량 운용 효율을 높여 검증된 통합열차계획을 수립할 계획이다. 홍지선 국토부 제2차관은 “고속철도 통합의 실질적인 첫 운행”이라며 “통합의 모든 과정에서 안전을 최우선으로 두고, 현장 중심으로 철저히 점검하겠다”고 말했다.