반도체·1차금속 가격 급등 생산자물가 5개월째 상승 [경제 레이더]

공급물가지수도 전월比 0.3% ↑

대표적인 메모리반도체인 D램이 50% 급등하는 등 반도체와 농산물 등의 가격이 오르면서 생산자물가가 다섯 달 연속 상승했다.



24일 한국은행에 따르면 올해 1월 생산자물가지수는 지난해 12월(121.76)보다 0.6% 상승한 122.50(2020년 수준 100)으로 집계됐다. 지난해 9월 이후 5개월 연속 오름세다. 전년 동월 대비로는 1.9% 올랐다. 생산자물가는 생산자가 시장에 공급하는 상품과 서비스 등의 가격변동을 나타내며, 1~3개월 후 소비자물가에 반영되는 경향이 있다.



품목별로 보면 농산물(1.4%)과 축산물(0.9%)을 포함한 농림수산품(0.7%)의 상승폭이 컸다. 공산품(0.6%) 중에선 반도체가 포함된 컴퓨터·전자·광학기기(1.8%)와 1차 금속제품(3%)이 주로 생산자물가를 끌어올렸다. 서비스업(0.7%)의 경우 금융·보험(4.7%) 위주로 물가가 상승했다.



세부 품목에서는 호박(41.4%)·쇠고기(6.8%)·D램(49.5%)·플래시메모리(9.9%)·위탁매매 수수료(15.2%) 가격이 급등세를 보였다. 반면 냉동 오징어(-19.8%)·경유(-5.1%)·휘발유(-6.0%) 등은 가격이 떨어졌다.



수입품까지 포함해 가격 변동을 측정한 국내 공급물가지수도 전월보다 0.3% 상승했다. 원재료는 0.8% 하락했지만 중간재가 0.6% 올랐다. 자본재(-0.2%)·소비재(-0.4%)가 내리고 서비스(0.4%)는 올라 최종재의 경우 전월과 같은 수준을 유지했다. 국내 출하에 수출품까지 더한 1월 총산출물가지수도 1.3% 높아졌다. 여기엔 농림수산품(0.7%)·공산품(1.8%)이 상승을 주도했다.



이문희 한은 물가통계팀장은 “1월 생산자물가 상승은 주로 반도체·1차금속 등 중간재 물가에 영향을 받았으나 소비재의 경우 8개월 만에 하락한 만큼 향후 소비자물가 영향은 지켜봐야 한다”고 설명했다. 미국 관세 부과 영향에 대해서는 “국내 생산자가 국내 시장에 제시하는 가격 변동을 측정하는 것이라 직접 반영되지는 않는다”며 “수출입 물가에는 가격 상승과 하락 양방향으로 영향을 줄 수 있다”고 말했다.