[포토] 김상옥 의거 제103주년 합동 추모식

24일 서울 동작구 국립서울현충원 현충관에서 열린 '김상옥 의거 제103주년 합동 추모식'에서 참석자들이 애국가를 부르고 있다.

우원식 국회의장이 24일 서울 동작구 국립서울현충원 현충관에서 열린 '김상옥 의거 제103주년 합동 추모식'에서 헌화·분향하고 있다.

24일 서울 동작구 국립서울현충원 현충관에서 우원식 국회의장, 윤홍근 김상옥의사기념사업회 회장 등이 참석한 가운데 '김상옥 의거 제103주년 합동 추모식'이 열리고 있다.

24일 서울 동작구 국립서울현충원 현충관에서 우원식 국회의장, 윤홍근 김상옥의사기념사업회 회장 등이 참석한 가운데 '김상옥 의거 제103주년 합동 추모식'이 열리고 있다.