[포토] 김상옥 의거 제103주년 합동 추모식 입력 : 2026-02-24 16:32:00 수정 : 2026-02-24 16:31:59 이제원 선임기자 구글 네이버 유튜브 24일 서울 동작구 국립서울현충원 현충관에서 열린 '김상옥 의거 제103주년 합동 추모식'에서 참석자들이 애국가를 부르고 있다. 우원식 국회의장이 24일 서울 동작구 국립서울현충원 현충관에서 열린 '김상옥 의거 제103주년 합동 추모식'에서 헌화·분향하고 있다. 24일 서울 동작구 국립서울현충원 현충관에서 우원식 국회의장, 윤홍근 김상옥의사기념사업회 회장 등이 참석한 가운데 '김상옥 의거 제103주년 합동 추모식'이 열리고 있다. 24일 서울 동작구 국립서울현충원 현충관에서 우원식 국회의장, 윤홍근 김상옥의사기념사업회 회장 등이 참석한 가운데 '김상옥 의거 제103주년 합동 추모식'이 열리고 있다. 이제원 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 이제원 이슈 나우 더보기 장원영X남주혁, 싱그러운 조합… 다가오는 봄의 설레는 화보 한지민, '촬영장 갑질' 폭로… "신인 배우 향한 요구 과해"