[포토] 은마아파트 화재 합동 감식 현장 입력 : 2026-02-24 16:35:53 수정 : 2026-02-24 16:35:52 유희태 기자 joyking@segye.com 구글 네이버 유튜브 24일 서울 강남구 은마아파트에서 경찰, 소방당국 관계자들이 화재 원인 조사를 위한 합동 감식을 하고 있다. 소방당국에 따르면 이날 오전 6시 18분쯤 발생한 화재로 10대 여성 1명이 숨지고 3명이 다쳤다. 24일 서울 강남구 은마아파트에서 화재가 나 벽이 검게 그을려 있다. 소방당국에 따르면 이날 오전 6시 18분쯤 발생한 화재로 10대 여성 1명이 숨지고 3명이 다쳤다. 24일 서울 강남구 은마아파트에서 화재가 나 벽이 검게 그을려 있다. 소방당국에 따르면 이날 오전 6시 18분쯤 발생한 화재로 10대 여성 1명이 숨지고 3명이 다쳤다. 24일 서울 강남구 은마아파트에서 경찰, 소방당국 관계자들이 화재 원인 조사를 위한 합동 감식을 하고 있다. 소방당국에 따르면 이날 오전 6시 18분쯤 발생한 화재로 10대 여성 1명이 숨지고 3명이 다쳤다. 24일 서울 강남구 은마아파트에서 경찰, 소방당국 관계자들이 화재 원인 조사를 위한 합동 감식을 하고 있다. 소방당국에 따르면 이날 오전 6시 18분쯤 발생한 화재로 10대 여성 1명이 숨지고 3명이 다쳤다. 24일 서울 강남구 은마아파트에서 경찰, 소방당국 관계자들이 화재 원인 조사를 위한 합동 감식을 하고 있다. 소방당국에 따르면 이날 오전 6시 18분쯤 발생한 화재로 10대 여성 1명이 숨지고 3명이 다쳤다. 24일 서울 강남구 은마아파트에서 경찰, 소방당국 관계자들이 화재 원인 조사를 위한 합동 감식을 하고 있다. 소방당국에 따르면 이날 오전 6시 18분쯤 발생한 화재로 10대 여성 1명이 숨지고 3명이 다쳤다. 24일 서울 강남구 은마아파트에서 경찰, 소방당국 관계자들이 화재 원인 조사를 위한 합동 감식을 하고 있다. 소방당국에 따르면 이날 오전 6시 18분쯤 발생한 화재로 10대 여성 1명이 숨지고 3명이 다쳤다. 유희태 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 유희태 이슈 나우 더보기 장원영X남주혁, 싱그러운 조합… 다가오는 봄의 설레는 화보 한지민, '촬영장 갑질' 폭로… "신인 배우 향한 요구 과해"