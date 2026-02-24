[포토] 은마아파트 화재 합동 감식 현장

24일 서울 강남구 은마아파트에서 경찰, 소방당국 관계자들이 화재 원인 조사를 위한 합동 감식을 하고 있다. 소방당국에 따르면 이날 오전 6시 18분쯤 발생한 화재로 10대 여성 1명이 숨지고 3명이 다쳤다.

