강훈식, 방산·AI 협력 논의차 UAE로 출국

전략경제협력 특사 자격

강훈식(사진) 대통령 비서실장이 24일 이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 아랍에미리트(UAE)로 출국했다. 강 비서실장은 방산과 인공지능(AI) 등 여러 분야에 걸친 양국 간 협력에 관한 협의를 진행할 전망이다.



강 실장은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글을 통해 “지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 계기 정상회담과 지난해 11월 UAE 국빈 방문의 후속조치 및 실무 협의를 위해, 또 지난달 칼둔 행정청장의 방한에 대한 답방을 위해 1박3일간 전략경제협력 특사로 출국한다”고 밝혔다. 강 실장은 “방산·AI·원전·K컬처 분야에서의 협력 확대, 특히 대한민국과 UAE가 기술과 자본력을 합해 제3국으로 함께 진출하는 실질적인 성과를 만들 수 있도록 힘쓰겠다”면서 출국길 모습이 담긴 사진을 게시했다.



이 대통령은 지난해 11월 UAE를 국빈 방문해 방산과 AI, 에너지 등 분야에서의 양국 협력 강화 방안을 논의한 바 있다. 당시 국빈 방문에 동행한 강 실장은 현지 브리핑에서 “150억달러 이상 규모로 우리 방산 기업의 수주 가능성을 높이게 될 것”이라고 밝혔다. 이외에도 양국이 함께 ‘바라카 원전’과 같은 사례를 세계 원전 시장에 확산하는 방안을 모색하기로 했고, UAE에 대규모 AI 데이터센터를 조성하는 ‘스타게이트 프로젝트’에 한국 정부와 기업이 동참하기로 했다. 지난달 칼둔 칼리파 알 무바라크 아부다비 행정청장이 한국을 방문해 후속조치를 논의했다.