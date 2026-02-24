檢 ‘직원 주가조작 의혹’ 대신증권 압색

시세조종 세력 공모 수십억 챙겨

“자금줄 역할 윗선 등 수사력 확대”

검찰이 시세조종 세력과 공모해 코스닥 상장사 주가를 조작한 혐의를 받는 전 대신증권 간부의 자택과 대신증권 본사에 대한 강제수사에 나섰다.



서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부는 24일 오전 서울 중구 대신증권 본사와 전 대신증권 직원 A씨 자택을 압수수색했다.

서울 중구 대신증권 본사. 뉴시스

대신증권 경기도 한 지점에서 근무하던 부장급 직원 A씨는 지난해 초 시세조종 세력과 공모해 코스닥 상장사 B사의 시세조종에 가담한 혐의를 받는다. 당시 1000원대 중반이었던 이 회사 주가는 시세조종을 통해 4000원대까지 급등한 것으로 나타났다.



이로 인한 부당이득액은 수십억원대로 추정된다. 검찰은 주가조작이 조직범죄의 특성을 가진 만큼 자금을 댄 윗선을 염두에 두고 수사를 확장한다는 방침이다.



대신증권은 지난해 6월 자체감사를 벌인 뒤 8월 서울 남대문경찰서에 자본시장법·금융실명법·전자금융거래법 위반 혐의로 A씨를 고발했다. A씨는 연말에 면직 처리됐다.



앞서 이재명 대통령이 ‘주가조작 패가망신’을 공언하며 강력한 주가조작 근절 의지를 밝힌 만큼 검찰의 강도 높은 수사가 예상된다.



담당 수사본부는 ‘라임펀드 비리 사태’ 등 자본시장 교란 행위에 대한 수사 성과로 ‘여의도 저승사자’란 별명이 붙은 부서다.