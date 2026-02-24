美 글로벌 관세 10% 발효… 트럼프는 ‘투자 겁박’

포고령 거쳐 15%로 인상 예고

트럼프 “장난치는 국가 더 높게”

WSJ “배터리 등 추가 관세 검토”

도널드 트럼프 미국 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 한 상호관세가 무효라는 연방대법원 판결 이후 새로 부과한 ‘글로벌 관세’가 24일 0시1분(현지시간·한국시간 24일 오후 2시1분) 발효됐다. 트럼프 대통령은 위법 판결을 이용해 미국과의 무역합의를 이행하지 않는 국가에 대해 보복성으로 더 높은 관세를 부과하겠다고 압박했다.

23일(현지시각) 미국 워싱턴 백악관 이스트룸에서 열린 ‘엔젤 패밀리 추모식’에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 연설하고 있다. 워싱턴/AFP 연합뉴스

파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 트럼프 대통령이 지난 20일 서명·발표한 포고문에 적시된 대로 무역법 122조에 따라 ‘예외품목’을 제외한 전 세계 대미 수출품에 10% 관세가 적용되기 시작했다. 다만 트럼프 대통령은 지난 21일 세율을 15%로 인상한다고 밝힌 바 있다. 일단 10%가 적용되고, 조만간 포고령 발표 등 절차를 거쳐 15%로 올라갈 것으로 예상된다.



트럼프 대통령은 글로벌 관세가 발효되기 전인 23일 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “어떤 나라든 대법원의 터무니없는 결정으로 ‘장난을 치려’한다면, 특히 수년 심지어 수십년간 미국을 ‘뜯어먹어온’ 곳은, 그들이 최근에 동의했던 것보다 더 높은 관세와 그보다 더 나쁜 것을 마주하게 될 것”이라고 밝혔다. 기존에 관세율을 낮추는 대신 대규모 대미 투자나 미국산 제품 구매하기로 한 국가가 대법원 판결을 이유로 이를 번복하려 할 경우 징벌적 관세를 매기겠다는 뜻으로 해석된다. 각국에 대미 투자 약속을 담은 무역합의 이행을 재차 촉구한 것으로 볼 수 있다.



트럼프 행정부는 상호관세를 대신할 추가 관세를 지속 확대할 것으로 보인다. 월스트리트저널(WSJ)은 핵심 관계자들의 말을 인용해 트럼프 행정부가 무역확장법 232조에 근거해 대형 배터리·주철 및 철제 부품·플라스틱 배관·산업용 화학 물질·전력망·통신장비 등 6개 산업 분야에 신규 관세 부과를 검토 중이라고 보도했다. 무역확장법 232조는 미국 대통령이 특정 품목의 수입이 국가안보를 위협한다고 판단할 경우 관세 부과 등 적절한 조치를 통해 수입을 제한할 수 있도록 한다. WSJ는 관세가 시행되고 나면 세율 등 세부 내용은 대통령이 ‘일방적으로’ 변경할 수 있다고 짚었다. 트럼프 대통령이 첫 임기 때인 2017년 4월 철강에 대해 232조 조사를 지시했으며 거의 1년이 지난 2018년 3월 실제 관세를 부과한 바 있다.