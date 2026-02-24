왕겜에서 느꼈던 감동 이제는 게임으로 느낀다…‘왕좌의 게임: 킹스로드’ 사전등록 진행

PC·모바일 플랫폼 통해 사전등록 진행

‘북부 의상’ 코스튬 및 인게임 재화 등 풍성한 혜택

사전등록 기념 공식 SNS 구독 이벤트도 진행

참여 시 ‘웨스테로스의 선구자’ 칭호 등 지급

넷마블이 신작 액션 게임 ‘왕좌의 게임: 킹스로드’의 국내 및 아시아 지역 정식출시를 앞두고 24일부터 사전등록을 진행한다.

넷마블은 PC 사전등록을 진행한 이용자에게 ‘북부 의상’ 코스튬 1종을 비롯해 ‘비약 선택 꾸러미’ 10개, ‘나이트워치의 보급품 상자’ 5개를 보상으로 지급한다. 또한 휴대폰 등록 이용자에게는 탈것 1종과 탈것 코스튬 1종, 인게임 재화 등을 보상으로 제공한다.

넷마블이 내놓는 신작 ‘왕좌의 게임: 킹스로드’ 넷마블 제공

구글 플레이스토어와 애플 앱스토어를 통해 사전등록에 참여한 이용자들은 프로필 테두리와 배경 꾸미기 아이템 각 1종과 외형 변경권 1개를 정식출시 시점에 획득할 수 있다.

넷마블은 이번 사전등록을 기념해 공식 SNS 구독 이벤트도 진행한다. 사전등록 페이지의 이벤트란을 통해 공식 SNS에 접속 후 구독하면 사전등록 특별 칭호 ‘웨스테로스의 선구자’와 인게임 재화를 지급한다.

한편, ‘왕좌의 게임: 킹스로드’는 에미상, 골든글로브상을 수상한 HBO의 ‘왕좌의 게임’ 시리즈의 시즌4를 배경으로 개발 중인 오픈월드 액션 RPG다. 넷마블이 워너브라더스 인터랙티브 엔터테인먼트 산하 HBO의 공식 라이선스를 획득해 제작 중이다. 넷마블 관계자는 “철저한 고증을 바탕으로 원작의 세계관과 캐릭터 등을 고퀄리티로 구현해 극대화된 몰입감을 제공할 예정”이라고 강조했다.