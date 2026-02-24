완주 ‘동상 고로쇠 축제’ 28일 개막…3월 2일까지

전북 완주군은 오는 28일부터 다음 달 2일까지 3일간 동상면 대아수목원 주차장에서 ‘제4회 봄을 마시는 동상 고로쇠 축제’를 개최한다고 24일 밝혔다.

동상고로쇠 작목반이 주관하는 이번 축제는 동상 고로쇠의 우수성을 알리고 지역 주민 화합과 농가 소득 증대를 도모하기 위해 마련됐다.

지난해 열린 전북 완주 동상 고로쇠축제 모습. 완주군 제공

행사에는 지역 내 25개 농가가 참여해 해발 700m 이상 고지대에서 채취한 고로쇠 수액을 비롯해 곶감, 표고버섯, 딸기, 생강 등 지역 농특산물을 판매한다. 지난해 축제에서는 5000여만원의 판매 실적을 기록했다.

행사장에서는 고로쇠 무료 시음과 고로쇠 빨리 마시기 대회, 고로쇠 골든벨 등 체험 프로그램을 진행한다. 길놀이 공연과 초청 가수 축하 무대, 생활문화동호회 공연도 열린다.

가족 단위 방문객을 위한 고로쇠 막걸리 만들기, 키링·발광다이오드(LED) 전등 만들기 체험 부스와 국밥, 김치전 등을 판매하는 먹거리 장터도 운영한다.

김동현 동상고로쇠 작목반장은 “청정 동상에서 채취한 고로쇠의 특별한 맛을 많은 분들이 즐기길 바란다”고 말했다.