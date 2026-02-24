공원식 포항시장 예비후보 “죽도시장, 명품시장으로 발전 시킬 것”

공원식 국민의힘 포항시장 예비후보는 24일 우현사거리에서 출근길 아침인사를 마친 뒤 죽도시장을 방문, 상인들과 시민들을 만나 경청투어를 실시했다고 밝혔다.

공 예비후보는 상인들과 시민들의 현안 및 애로사항을 청취하고 “철강경기 부진으로 지역의 불경기가 지속되고 있으며 죽도시장의 경우 만성적인 주차난으로 상권이 위축되고 있다”며 “죽도시장 인근에 500대 이상 주차할 수 있는 주차타워을 마련하겠다”고 밝혔다.

아울러 “죽도시장을 비롯한 재래상권과 중앙상가와 영일대해수욕장, 송도가 유기적으로 연결하는 관광인프라 확충에 힘쓰며, 송도~포스코 직결 교량 추진과 포항운하 일대 상권 활성화로 죽도시장과 함께 관광객 유치에도 노력할 것”이라며 “근본적으로 포항 경제를 되살려 상인과 소비자가 함께 상생하는 경제정책을 내놓을 것” 이라고 강조했다.

그는 “최근 포항~영덕간 고속도록 개통으로 외지의 관광객이 동해안으로 바로 빠져나가 죽도시장 등 포항 재래시장과 시가지 등이 침체 될 우려성도 있는 만큼 조속히 고속도로 IC 인근인 연화재에 만남의 광장을 확충해 죽도시장 등 시내를 연결하는 환승버스와 택시 주,정차 승강장도 마련하겠다”며 “동해안 최대 재래시장인 죽도시장은 그 명성과 위상에 걸맞게 포항을 대표하는 상권으로 성장해 외지 관광객이 반드시 들리는 명품시장으로 발전시키겠다”고 역설했다.