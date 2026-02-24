한울본부, 제1회 ‘한울다누림컬쳐데이 '봄을 여는 시네마 오케스트라’ 시행

한국수력원자력 한울원자력본부는 3월 11일 오후 7시 울진군 연호문화센터에서 제1회 한울다누림컬쳐데이 ‘봄을 여는 시네마 오케스트라’를 개최한다고 23일 밝혔다.

‘봄을 여는 시네마 오케스트라’는 영화 속 명장면을 떠올리게 하는 케이팝 데몬 헌터스, 디즈니 등의 OST를 서울 페스타 필하모닉 오케스트라의 아름다운 선율로 펼쳐진다.

한울본부, 제1회 한울다누림컬쳐데이 '봄을 여는 시네마 오케스트라’ 홍보 포스터. 한울본부 제공

다누림한울림 버스킹 공연단 소속 가수인 아띠클래식의 보컬이 어우려져 관객들에게 풍성한 사운드와 감동적인 무대를 선사할 것으로 기대된다.

공연의 관람 대상은 울진군민으로, 온라인 사전 예약 700석이 마련된다.

이세용 한울본부장은 “오케스트라 연주를 보다 친숙하게 느낄 수 있도록 영화 음악 테마로 선택했으며, 점차 클래식에 자연스럽게 적응하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 일상에 자연스럽게 스며드는 다양한 문화 프로그램을 선봬 울진의 사계절을 더욱 풍성하게 만들어가겠다”라고 말했다.

사전 예약 안내는 한울본부 홈페이지 또는 인스타그램에서 확인할 수 있다.

관련 문의는 한울본부 홍보부로 하면 된다.