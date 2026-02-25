관악산자락에 ‘정원형 테니스장’ 조성

구, 신림동 일대 6월 준공

올해 여름쯤 서울 관악산 원신지구에 지역 주민들을 위한 정원형 테니스장이 들어선다. 관악구는 6월 준공을 목표로 23일 착공식을 개최했다고 24일 밝혔다.



구는 사업비 21억원을 투입해 과거 무단 경작지였던 신림동 산85-19 일대에 면적 1539㎡의 테니스장 2면과 가든 테라스, 화장실 등 편의 시설을 갖춘 복합 여가 공간을 만들 방침이다. 이를 통해 운동 시설과 휴식 공간에 대한 주민들의 수요를 해소해 나간다는 구상이다. 이 사업은 구가 관악산에 24개 근린공원을 만드는 이른바 ‘관악산 공원 24 프로젝트’의 일환이다. 구는 2022년 관악산 낙성대지구 숲속 공원을 시작으로, 현재까지 20개 특화 공원 조성을 완료했다. 구는 올해 관악산 원신지구 정원형 테니스장을 비롯해 관악산 공원 24 프로젝트를 마무리할 계획이다.



박준희 관악구청장은 “주민들이 운동하러 왔다가 정원에서 잠시 쉬기도 하고 이웃과 인사도 나누는 정원형 생활 체육 공간이 될 것”이라며 “올해도 주민이 건강하고 행복한 일상을 위한 힐링·정원 도시 관악 조성을 완수해 나가겠다”고 말했다.