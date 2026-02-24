포항국제전시컨벤션센터, 제1회 정기이사회 개최

2026년 WGGF 성공 개최·유치마케팅 강화 등 개관 준비 본격화

POEX, 투명·청렴 경영체계 확립, 윤리경영 기반 강화

(재)포항국제전시컨벤션센터(POEX,)는 24일 2026년 제1회 정기이사회를 열고 2026년 주요업무 추진계획을 비롯 2025년 회계연도 결산, 2026년 제1회 추가경정예산(안), 청렴·윤리경영 관련 규정 제정 등을 심의·의결했다고 밝혔다.

POEX는 2027년 개관을 앞두고 2026년을 ‘운영 기반 구축과 핵심 사업 실행을 병행하는 전환기’로 설정하고, ▲대표 국제회의 육성 ▲유치마케팅 고도화 ▲조직 운영 안정화 ▲청렴·윤리경영 체계 확립 등을 중점 추진할 계획이다.

(재)포항국제전시컨벤션센터는 24일 첨단해양R&D센터에서 ‘2026년 제1회 정기이사회’를 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

올해 핵심 사업은 세계녹색성장포럼(WGGF)으로, 2026년 7월 8일부터 3일간 라한호텔 포항 및 영일대 일원에서 개최될 예정이다.

국제기구와 정부·지자체·전문가·시민 등 500여 명이 참여하는 국제 포럼으로 추진된다.

POEX는 이를 통해 기후위기 대응과 녹색성장 협력 기반을 확대하고 포항을 환경 국제회의 거점도시로 육성할 계획이다.

아울러 이사회에서는 포럼의 원활한 추진을 위해 관련 대행사업 예산을 2026년 제1회 추가경정예산에 반영하는 안건을 의결했다.

또한, POEX는 올해 지역 특화산업과 연계한 전시·컨벤션 유치 기반을 강화하기 위해 홍보·마케팅을 집중 전개한다.

구체적으로는 ▲포항 마이스 앰버서더 운영 ▲마이스 얼라이언스 운영 ▲학회·기관 대상 유치설명회 ▲글로벌 포항 관광 마이스 포럼 개최 등을 추진하는 등 국내외 주최자 네트워크를 선제적으로 확보할 계획이다.

정기이사회에서는 기관의 투명성과 책임성을 강화하기 위해 ‘임직원 행동강령’과 ‘임직원 이해충돌 방지제도 운영규정’을 제정·의결했다.

이를 통해 공정한 직무 수행 기준을 명확히 하고, 이해충돌 사전 신고·관리 체계를 구축함으로써 청렴한 조직문화를 제도적으로 뒷받침하게 된다.

아울러 취업·인사·보수규정도 상위 법령을 반영해 정비함으로써 제도 운영의 적정성과 일관성을 높이고, 윤리경영 기반을 한층 강화했다.

장상길 포항시장 권한대행은 “2026년은 2027년 개관을 위한 운영 기반을 실제로 구축하고, 대표 사업을 통해 도시 브랜드를 확산하는 중요한 시기”라며, “WGGF를 포항의 시그니처 국제회의로 안착시키고, 유치마케팅과 운영체계를 동시에 강화해 개관과 동시에 경쟁력을 갖춘 전시컨벤션센터로 도약하겠다”고 밝혔다.