포항시, 이차전지 기업협의회 신년교류회 개최… 산학연관 한자리에

이차전지 산업 정책 교류 등 기업-행정 간 협력 네트워크 강화

2026년 산업 정책 방향 공유·현장 의견 청취, 신규 회원사 회원증 수여도

경북 포항시는 병오년 새해를 맞아 24일 포항테크노파크에서 ‘경북 포항 이차전지산업 기업협의회 신년교류회’를 개최했다고 밝혔다.

포항시는 신년을 맞아 24일 포항테크노파크에서 ‘경북 포항 이차전지산업 기업협의회 신년교류회’를 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이번 교류회는 지난해 12월 제2대 기업협의회 회장으로 취임한 포스코퓨처엠 노호섭 에너지소재생산본부장 취임 이후 회원사들이 처음으로 한자리에 모이는 자리로, 회원사 간 결속을 다지고 2026년 이차전지 산업 정책 방향과 협의회 운영 계획을 공유하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 이상엽 일자리경제국장을 비롯 기업협의회 노호섭 회장, 김상수 수석부회장 등 협의회 임원과 회원사 관계자들이 참석했으며, 포항테크노파크 및 학계 전문가 등 산학연관 관계자들도 함께해 산업 현안과 정책 방향에 대해 의견을 나눴다.

포항시는 ‘포항 이차전지산업 생태계 강화 방안’을 주제로 발표를 진행하며 이차전지 산업에 대한 정부 정책과 시책 추진 방향을 공유하고 기업과의 협력 방안을 모색하는 시간을 가졌다.

또한, 산업인프라 확충과 투자 확대, 규제 개선 등과 관련한 기업들의 현장 의견을 청취하고 질의응답을 진행해 기업과 행정 간 소통 기반을 강화했다.

아울러 지역 이차전지 기업 신규 회원사에 대한 회원증 수여식도 함께 진행돼 협의회 참여기업 범위 확대와 기업 간 정보 교류·협력 기반이 한층 강화될 것으로 기대된다.

포항시는 신년을 맞아 24일 포항테크노파크에서 ‘경북 포항 이차전지산업 기업협의회 신년교류회’를 개최한 가운데 이상엽 일자리경제국장이 인사말을 하고 있다.

한편, 2023년 출범한 기업협의회는 포스코퓨처엠, 에코프로머티리얼즈, 에너지머티리얼즈 등 지역 선도기업과 전후방 기업들이 폭넓게 참여하는 협의체로, 현안 공유와 협력 활동을 이어오며 산업 네트워크의 구심점 역할을 수행하고 있다.

이상엽 일자리경제국장은 “글로벌 공급망 재편과 기술 경쟁 심화 등 산업 환경 변화 속에서 신년을 맞아 산학연관이 한자리에 모여 방향을 공유할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 기업과 행정의 지속적인 소통을 통해 포항시와 기업이 함께 성장하는 이차전지 생태계를 조성해 나가겠다”고 말했다.