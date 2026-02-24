주한미군사령관 “서해훈련 한국에 사전 통보해…보고 지연은 유감”

제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합군사령관이 중국 전투기들과 대치 상황이 발생했던 주한미군의 서해 공중 훈련과 관련해 한국 측에 유감을 표명했다.

제이비어 브런슨 주한미군사령관이 2025년 8월 경기 평택시 캠프 험프리스에서 기자간담회를 하고 있다. 주한미군 사령부 제공.

주한미군은 24일 입장문을 통해 “브런슨 사령관이 국방부 장관과 직접 통화해 국방부와 합참의장이 (주한미군 서해 훈련에 대해) 제때 보고받지 못한 데 대해 유감을 표명했다”고 밝혔다.

주한미군은 지난 18∼19일 오산기지에서 F-16 전투기들을 서해상으로 100회 이상 출격시키는 대규모 훈련을 벌였는데, 당시 중국 전투기들이 대응해 출격하면서 한때 서해상에서 미중 전투기가 대치하는 상황이 벌어졌다.

안규백 국방부 장관은 상황을 보고받고 지난 19일 브런슨 사령관에게 직접 전화로 항의했다고 한다.

안 장관은 주한미군이 한반도 주변에서 군사적 긴장감을 높이는 군사훈련을 우리 군 당국에 제대로 공유하지 않았다는 점을 문제 삼은 것으로 알려졌다.

다만 주한미군은 “브런슨 사령관은 국방부 장관과 통화해 한국 측에 (서해 훈련 관련) 사전 통보가 이뤄졌음을 재확인했다”며 “주한미군은 최고 수준의 대비태세를 유지하고 임무를 수행할 수 있도록 정기적인 훈련을 하고 있고, 대비태세 유지를 위해 사과할 일은 없다고 본다”고 밝혔다.

문제가 됐던 서해 훈련은 한국 군 당국에 사전에 훈련 계획을 통보했으며, 해당훈련 자체가 사과할 일은 아니라는 의미로 풀이된다.

주한미군 측은 한국 군 당국의 항의를 받고 당초 이달 21일까지로 예정됐던 훈련도 지난 19일 조기 중단한 것으로 전해졌다.

한편, 브런슨 사령관은 최근 진영승 합참의장과 통화에서 정부가 추진하는 9·19 군사 합의 일부 복원에 대해 우려를 표시한 것으로 보인다.

주한미군은 “브런슨 사령관은 합참의장과 통화하며 대비태세에 영향을 미치는 사안들에 대한 자신의 전문적 평가를 공유했다”며 “브런슨 사령관은 한미 연합방위 태세와 굳건한 한미 억제력에 확고히 전념하고 있다”고 밝혔다.

다만 “우리는 고위 지도자들 간 비공개 논의에 대해 언급하지 않는다”며 “솔직한 대화는 효과적인 동맹 조율에 필수적이며, 사실 여부와 관계없이 선택적인 정보 공개는 우리가 공유하는 안보 목표 달성에 도움이 되지 않는다”고 덧붙였다.