SM엔터 남자 연습생 팀 SMTR25, 5월부터 첫 팬미팅 투어 개최

SM엔터테인먼트 남자 연습생 팀 SMTR25가 첫 팬미팅 투어를 개최한다.

24일 SM엔터테인먼트에 따르면 SMTR25는 5월 2~3일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 ‘‘리플라이 하이 스쿨’ 팬미팅 투어 – 그레듀에이션 트립 인 서울(‘Reply High School’ Fan Meeting Tour - Graduation Trip in SEOUL)’을 진행한다.

이번 팬미팅은 이들이 출연 중인 예능 프로그램 ‘응답하라 하이스쿨’ 내 가상의 학교인 ‘우정고’를 졸업하는 콘셉트로 진행된다.

서울을 시작으로 5월 24일 일본 요코하마 퍼시피코 요코하마(Yokohama Pacifico), 5월 30일 방콕 썬더돔(Thunder Dome)에서 순차적으로 펼쳐진다.

투어의 포문을 여는 서울 팬미팅은 27일 오후 8시 멜론티켓을 통해 진행되며, 추가 공연 지역에 대한 정보는 추후 공지된다.

최근 SMTR25 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 공개된 투어 포스터는 하민(HAMIN), 니콜라스(NICHOLAS), 한비(HANBI), 송하(SONGHA), 다니엘(DANIEL), 현준(HYUNJUN), 캇쇼(KASSHO), 저스틴(JUSTIN), 하루타(HARUTA), 카친(KACHIN), 타타(TATA), 재원(JAEWON), 우린(WOOLIN), 사다하루(SADAHARU), 찰리(CHARLIE)의 청량한 비주얼이 담겨있다.

SMTR25는 지난 1월 서울에서 개최된 콘서트 ‘에스엠타운 라이브 2025(SMTOWN LIVE 2025)’에서 SM 창립 30주년 헌정 무대를 통해 베일을 벗고 뜨거운 화제를 모았다.

올해 한 팀의 대형 신인 보이그룹이 데뷔할 예정이라고 공식화하고 SMTR25 역시 그 대상이 될 것으로 예고했다.

한편, ‘응답하라 하이스쿨’은 SMTR25가 가상의 학교 ‘우정고’에 입학해 1990년대부터 2010년대까지의 K컬처를 직접 경험하며 데뷔의 해답을 찾아가는 타임슬립 리얼리티 예능 프로그램이다.

매주 금요일 저녁 8시 20분 Mnet과 엠넷플러스(Mnet Plus)를 통해 시청 가능하다.