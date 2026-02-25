연간 방문객 1500만 목표…‘수원 방문의 해’ 선포

수원시, 세계로 문 활짝 열어…2026∼2027년 ‘방문의 해’

수원특례시가 24일 ‘수원 방문의 해’를 선포하고 연간 1500만명의 관광객이 찾는 글로벌 관광도시를 향한 첫발을 내디뎠다.

24일 수원컨벤션센터에서 열린 ‘수원 방문의 해’ 선포식에서 이재준 수원시장(가운데) 등 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 수원시 제공

수원시에 따르면 수원화성 축성 230주년인 올해와 수원화성 유네스코 세계문화유산 지정 30주년인 내년을 맞아 시는 방문의 해를 선언했다.

슬로건은 ‘수원, 당신을 위한 관광도시(Suwon For You)’이다.

관광 콘텐츠 역량 강화, 메가 프로젝트로 관광객 유입, 맞춤형 행사와 이벤트 진행, 관광객 편의를 위한 관광수용태세 개선, 다양한 관광 상품 개발이 5대 추진 전략이다.

K-컬처 기반의 드라마 촬영지 체험, 공공한옥마을 활성화, 영동시장 한복거리 특화, 경기인디뮤직 페스티벌 등도 추진된다. 수원화성 주요 동선의 관광 편의시설을 정비하고 안내판에 범용 디자인을 적용해 직관적인 관람 환경 조성도 이뤄진다.

시 관계자는 “세계 관광산업 콘퍼런스, 한·중·일 PD 포럼 등 국제행사를 성공적으로 개최하고 특화된 마이스 산업을 추진해 수원의 브랜드 가치를 높일 것”이라고 전했다.

이날 수원컨벤션센터에서 열린 선포식에는 이재준 시장과 조원용 경기관광공사 사장, 팡쿤 주한중국대사관 공사를 비롯해 시민들이 참석했다.

이 시장은 기념사에서 “수원 방문의 해는 수원의 가치를 세계와 나누겠다는 가슴 벅찬 선언으로 수원의 문을 세계로 활짝 열겠다”며 “수원은 K-콘텐츠를 선도하고 한국 방문 관광객 2000만명 시대를 견인할 역량이 충분한 도시”라고 말했다.