美 유명앵커, 모친 실종 3주 만에 현상금 14억 내걸며 호소

"어머니 세상 떠나셨을 수도 있지만, 여전히 기적 믿어"

미국 유명 앵커의 모친이 실종된 지 24일이 지난 가운데 실종자 가족들이 현상금으로 14억원을 내걸었다.



서배나 거스리 NBC방송 '투데이' 앵커는 24일(현지시간) 자신의 인스타그램에 올린 4분 길이의 영상을 통해 어머니 낸시 거스리(84)를 찾게 해준다면 최대 100만 달러(약 14억4천만원)의 현상금을 지급하겠다고 밝혔다.

낸시 거스리를 찾는 전단. AFP연합뉴스

이 현상금은 범인의 체포·기소 여부와 무관하게 어머니를 찾기만 하면 지급할 예정이다.



서배나는 "그녀가 이미 세상을 떠나셨을지도 모른다"면서도 "우리는 아직도 기적을 믿는다. 우리는 여전히 어머니가 집에 돌아올 수 있다고 믿는다"고 애타는 마음을 전했다.



NBC 방송 등에 따르면 가족들의 현상금과 별도로 연방수사국(FBI)도 실종자를 찾게 해주거나 관련자 체포에 필요한 정보를 줄 경우 10만 달러를 지급할 예정이다.



낸시는 지난달 31일 가족들과 식사 후 애리조나주 투손 자택으로 돌아갔지만, 다음날 행방이 묘연해졌다.



당시 복면을 쓴 괴한이 낸시의 자택 현관에 접근하는 모습이 카메라에 담겼고, 현관에서 혈흔까지 발견되면서 납치에 무게가 실렸다.



유명 앵커의 가족이 실종된 데다가 도널드 트럼프 대통령까지 이 납치 사건을 언급하면서 수사당국이 조사에 박차를 가했지만 3주가 넘도록 낸시의 행방을 찾지 못했다.



지난 10일에는 실종 사건 용의자 한 명을 붙잡았지만, 혐의점을 찾지 못해 석방한 바 있다.

