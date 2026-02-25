'기숙사 대소동'·'리지 맥과이어' 배우 로버트 캐러딘 별세

영화 '기숙사 대소동', 드라마 '리지 맥과이어' 등에 출연한 할리우드 배우 로버트 캐러딘이 별세했다. 향년 71세.



미 연예매체 데드라인은 양극성 장애(조울증)를 20년간 앓던 캐러딘이 23일(현지시간) 세상을 등졌다고 보도했다.

로버트 캐러딘. AP연합뉴스

유족은 성명을 통해 "우리의 사랑받는 아버지이자 할아버지, 삼촌, 형제 로버트가 세상을 떠났다는 소식을 전하게 돼 깊은 슬픔을 느낀다"며 "거의 20년 동안 양극성 장애와 씨름해 온 그의 용감함을 기리고 싶다"고 말했다.



캐러딘은 1954년 영화배우 존 캐러딘의 막내아들로 태어났으며, 1972년 영화 '카우보이'로 데뷔했다.



캐러딘의 아버지뿐만 아니라 형들도 모두 할리우드에서 배우로 활발히 활약했다.



쿠엔틴 타란티노 감독의 '킬 빌'에서 주인공 '빌'로 열연한 고(故) 데이비드 캐러딘, '내쉬빌'·'크리미널 마인드'·'덱스터'에 출연한 키스 캐러딘과 형제였다.



형제들과 비교하면 상대적으로 이름이 덜 알려졌던 그가 대중에게 눈도장을 찍은 것은 영화 '기숙사 대소동'(1984)을 통해서다. 당시 그는 괴짜(nerd) 주인공 루이스 역을 맡았다.



또 2000년대 인기 청소년 TV 시리즈 '리지 맥과이어'에서는 아버지 역할을 연기했다.



'리지 맥과이어'에서 캐러딘의 딸 역할을 했던 힐러리 더프는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "가슴이 아프다"며 "맥과이어 가족은 항상 따뜻했고, 극 중 부모님에게 항상 보살핌을 받는다고 느꼈다. 로버트가 고통을 겪었다는 것을 알게 돼 매우 슬프다"고 애도했다.

<연합>