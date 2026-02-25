“셔츠에 다리미 자국 왜 내니?”…“엄마! 요즘 트렌드야”

프랑스의 명품 패션 브랜드가 ‘다림질’하다 태운 듯한 자국을 디자인으로 한 셔츠를 160만 원대에 판매해 눈길을 끌고 있다.

프랑스의 명품 스트릿 패션 브랜드 ‘베트멍’이 최근 출시한 ‘화이트 아이로닝 번 그래픽 셔츠’. 왼쪽 가슴 부분에 다림질하다 태운 자국을 본뜬 디자인이 프린트 돼 있다. 사진=베트멍 공식 홈페이지

23일(현지시간) NDTV 등 외신에 따르면 이 제품은 베트멍이 올봄 출시한 ‘화이트 아이로닝 번 그래픽 셔츠’다. 면 100% 소재의 흰색 셔츠 왼쪽 가슴 주머니 위에 다리미 탄 자국을 본뜬 프린트가 들어간 것이 특징이다. 판매 가격은 1030달러(약 150만 원)로, XS 사이즈와 XL 사이즈가 이미 품절된 상태다.

베트멍 측은 셔츠의 디자인에 대한 다양한 반응이 쏟아질 것을 예상한 듯 지난 15일 공식 SNS에 매장에서 손님이 찍은 것처럼 연출한 셔츠 사진과 함께 “???”라는 의문부호만 적은 게시물을 올렸다.

패션업계에서는 이 같은 전략을 ‘의도된 결함의 상품화’로 분석한다. 일상의 실수나 허름함을 고의로 제품에 이식해 희소성과 화제성을 동시에 확보해 마테일 마케팅 효과로 흡수한다는 전략이다.

사진=베트멍 공식 인스타그램

싱가포르의 한 매거진은 “옷을 다림질하다 실수로 태웠더라도 버리기 전에 다시 한번 생각해보는 게 좋을 듯하다”며 “다림질하다 태운 자국이 ‘오트 쿠튀르’(소수 고객을 위해 제작된 맞춤복)가 되는 시대”라고 평론했다.

해당 제품을 접한 네티즌들은 “누가 다림질하다 태웠냐” “나도 다림질하다 태운 옷들이 있는데 찾아서 입어야겠다” 등의 반응을 보였다.

베트멍은 2014년 프랑스 파리에서 설립된 패션 브랜드다. 파격적이고 독특한 디자인의 스트릿 패션을 고가의 명품으로 선보인다. 셔츠나 티셔츠, 청바지 등이 100만원대에 달하며 점퍼류는 200만원을 넘는다.

사진=발렌시아가 홈페이지 캡쳐

명품 브랜드의 기상천외한 디자인으로는 발렌시아가가 대표적이다. 과거 쓰레기봉투에서 영감을 얻은 ‘쓰레기 파우치’, 감자칩 봉지 모양 클러치, 투명 테이프 팔찌, 커피 컵 모양 클러치 등 독특한 제품들을 선보인 바 있다. 지난해에는 140만원짜리 남성용 토트백을 비닐봉지와 유사하게 만들기도 했다.