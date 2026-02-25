석화재편 신호탄 ‘대산 1호 프로젝트 승인’ 정부 2.1조 지원한다

현대·롯데케미칼 대산공장 '통폐합'…롯데 NCC 설비 110만t 가동 중단

신설법인, 고탄성 플라스틱 등 고부가 제품 포트폴리오 전환

정부, 신규자금·영구채 전환 등 총 2.1조 규모 '금융 패키지' 지원

중국발 공급 과잉 위기 극복을 위해 시작된 석유화학산업 사업재편이 닻을 올렸다. 정부는 석화업계가 첫 구조재편안으로 제출한 ‘대산 1호 프로젝트’를 승인했다. 1호 프로젝트에 참여한 HD현대와 롯데케미칼은 대산공장을 통폐합하고, 나프타분해설비(NCC) 일부를 가동 중단한다. 또, 양 사가 각각 6000억원을 출자해 재무 개선에 나선다. 정부는 금융지원 등 총 2조1000억원 이상의 지원 패키지를 가동할 계획이다.

롯데케미칼 대산공장 전경. 롯데케미칼 제공

산업통상부는 25일 정부서울청사에서 열린 산업경제장관회의에서 '대산 1호 프로젝트' 승인 관련 내용을 보고하고, 관계 부처 합동으로 마련한 정부 지원 방안을 의결했다고 밝혔다. 이날 회의에 앞서 산업부는 지난 23일 사업재편심의위원회를 열어 작년 11월 HD현대오일뱅크, HD현대케미칼, 롯데케미칼이 제출한 사업재편계획서 최종안을 승인했다.

이번 사업 승인은 작년 8월 정부가 석유화학산업 경쟁력 강화를 위해 발표한 구조개편 로드맵에 따른 첫 번째 사업재편 승인 사례다. 정부 승인에 따라 롯데케미칼은 충남 대산 사업장을 물적 분할한 뒤 HD현대케미칼 대산 사업장과 합병해 통합 신설법인을 만드는 절차에 들어간다.

통합 후 HD현대케미칼 주주인 현대오일뱅크와 롯데케미칼은 통합 신설법인의 재무개선을 위해 각각 6000억원씩 총 1조2000억원을 증자한다. 통합 후 신설법인지분은 5:5가 된다.

이에 따라 110만t(톤) 규모의 롯데케미칼 대산 나프타분해시설(NCC) 설비가 가동을 중단하고, 양사의 다운스트림(석유화학 제품 생산·판매 단계) 중 중복·적자 설비 가동을 축소한다. 이 같은 시설 통합 및 생산효율 향상을 위해 총 2450억원이 투입된다.

통합 신설법인은 고탄성 플라스틱, 이차전지 핵심 소재 등 고부가 제품 및 에탄원료, 바이오 납사 활용 친환경 제품 등으로 포트폴리오를 전환한다. 이 분야에는 3350억원이 투자된다.

산업부 관계자는 "정부 사업재편 승인에 따라 합병계약 체결, 기업 분할, 합병,신설 통합법인 설립 등 절차가 9월까지 이뤄지고, 연내 실제로 NCC 설비 감축이 이뤄질 것으로 예상한다"며 “여수, 울산 등에서도 곧 2호·3호 프로젝트가 나올 것”이라고 말했다.

한편, 정부는 대산 1호 사업재편을 지원하기 위해 금융, 세제, 인허가 등 총 2조1000억원 규모의 맞춤형 지원 패키지를 의결했다.

사업재편 계획을 차질 없이 수행할 수 있도록 은행 등 채권기관과 공동으로 상환 유예, 신규 자금, 영구채 전환 등을 지원한다. 가장 지원 규모가 큰 것은 2조원 규모의 금융지원이다.

설비통합 및 고부가 전환에 필요한 자금 조달이 어려운 현대케미칼에 최대 1조원의 신규 자금을 제공하고, 기존 대출의 최대 1조원을 영구채로 전환할 수 있도록 지원한다. 영구채 전환은 시장에서 자체 자금 조달이 가능한 부채 비율 달성을 위한것이다.

김정관 산업통상부 장관. 연합뉴스

산업부는 구체적인 금융지원 방안은 산업은행이 추후 채권금융기관과 협의를 거쳐 확정할 예정이라고 설명했다.

사업재편 기간인 2028년까지 약 7조9000억원에 달하는 협약 채무에 대해서는 상환을 유예하고, 기존 금융 조건을 유지한다. 기업 분할·합병 등 과정에서 발생하는 취득세 및 등록면허세를 75∼100% 감면하고, 설비가동 중단 및 자산매각 등과 관련된 과세 이연 기간 확대 등 법인세 부담을 완화해준다.

원활한 사업재편 추진을 위해 기업결합 심사 기간을 120일에서 90일로 단축하고, 사업재편 이전에 취득한 인허가 승계도 허용한다.

원가구조 개선을 위해 전기요금 등 분야에서 총 690억∼1159억원 이상의 혜택을 지원한다.

대산 석화단지를 분산 에너지 특구로 지정해 4∼5% 저렴한 전기를 사용할 수 있도록 하고, 연료용 액화천연가스(LNG) 직도입 설비 범위 확대, 수입 납사·원유 등 원자재 무관세 적용 등을 지원한다.

설비 감축에 따른 지역 경제 어려움에 대응하기 위해 고용유지 지원금 적용요건가운데 매출액 감소 요건을 완화하고, 고용위기 선제대응지역 지정기간을 현행 6개월에서 1년으로 연장한다.

석화 산업의 고부가 전환과 인공지능(AI) 전환, 환경규제 대응 등을 위한 기술개발 지원에도 260억원 이상을 투입한다.

산업부는 이번 대산 프로젝트 1호 사업재편으로 설비 합리화에 따른 공급 과잉 완화, 생산 효율성 제고, 고부가·친환경 중심의 사업 포트폴리오 전환 등 효과가 나타날 것이라고 기대했다.

아울러 후속 프로젝트 추진, 관련 특별법·시행령 개정, 화학산업 생태계 포럼 발족 등 후속 조치를 진행하고, 상반기 중 화학산업 생태계 종합지원 대책을 마련해발표하겠다고 했다.

김정관 산업부 장관은 “대산 1호 프로젝트는 정부와 업계가 긴밀히 협력해 도출한 첫 성과로 의미가 있다"며 "후속 프로젝트도 신속히 진행할 수 있도록 기업과 적극 소통해 나가겠다”고 말했다.