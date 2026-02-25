최예나, 상큼부터 시크까지…무한 매력 '러브 캐처' 포토

가수 최예나(YENA)가 새 앨범의 다채로운 무드를 선보였다.

최예나는 지난 24일과 25일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 다섯 번째 미니앨범 '러브 캐처'(LOVE CATCHER)의 네 가지 버전 콘셉트 포토를 모두 게재했다.

최예나(YH엔터테인먼트 제공)

먼저 공개된 두 가지 버전의 콘셉트 포토에서 최예나는 시선을 사로잡는 매력적인 비주얼을 선보였다. 최예나는 네온 컬러 스타일링과 인형 같은 화려한 비주얼로 콘셉트를 완벽 소화하는가 하면, 금발로 변신해 보다 더 유니크한 무드로 자유로운 모습을 담아냈다.

세 번째 포토는 블랙 앤 화이트에 레드 컬러 포인트로 강렬함을 더했다. 단발 스타일링을 선보인 최예나는 치명적인 눈빛과 다양한 표정 연기로 독보적인 존재감을 알리며 설렘 지수를 높였다.

마지막 네 번째 포토에서 최예나는 귀여우면서도 매혹적인 비주얼로 세련된 매력을 배가시켰다. 포토제닉한 포즈와 자신감 넘치는 눈빛으로 콘셉트 포토를 완성했다.

'러브 캐처'는 최예나가 지난해 7월 발표한 미니앨범 '블루밍 윙스'(Blooming Wings) 이후 약 8개월 만에 발매하는 신보로, 봄바람처럼 다가온 사랑에 대한 다양한 감정을 담은 앨범이다. 물오른 비주얼로 팬심을 저격하고 있는 최예나가 이번 컴백을 통해 어떤 매력을 선사할지 궁금증이 더해진다.

한편 최예나의 다섯 번째 미니앨범은 오는 3월 11일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

<뉴스1>