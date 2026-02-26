이준수, 父 이종혁 아닌 강하늘‧장나라 뒤 잇는다...중앙대 입학

이준수 인스타그램

배우 이종혁의 아들 이준수가 입시 3관왕(서울예대, 세종대, 중앙대) 소식을 알린 가운데 중앙대 연극 전공으로 입학했다.

지난 24일 이준수는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 중앙대학교 전경과 진행된 2026학년도 중앙대 예술대학 신입생 입학식 현장 사진을 게재했다.

캠퍼스 분위기가 고스란히 녹아 있는 학교 전경과 신입생 입학식 현장 사진을 통해 그는 새출발의 설레는 마음을 전했다.

앞서 이준수는 지난해 11월 여러 대학 수시 전형에 합격한 사실이 알려지며 주목받았다.

아버지이자 배우 이종혁의 모교인 서울예술대학교 공연학부 연기전공을 비롯해 중앙대학교 공연영상창작학부 연극(연기)전공, 세종대학교 영화예술학부 연기예술전공 수시 1·2차 전형에 합격했다는 소식이 전해지면서 화제를 모았다.

이준수 인스타그램 캡처

최종적으로 그가 택한 중앙대학교는 배우 강하늘, 하정우, 장나라, 신세경 등 유명 연예인을 대거 배출했다.

아버지 이종혁에 대해서 “솔직히 말하면 선배로 안 보이고 아빠로 보인다”고 ENA 프로그램 ‘내아이의 사생활’ 35회에서 언급한 바 있다.

형인 이탁수는 동국대학교 예술대학 연극학부에 재학 중이다.

한편 2007년생인 이준수는 과거 MBC ‘아빠! 어디가?’에 이종혁과 함께 출연해 시청자들에게 큰 사랑을 받은 바 있다.