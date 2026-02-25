메뉴보기메뉴 보기 검색

‘성 비위 의혹’ 대구오페라하우스 관장 ‘해임’ 징계

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com
대구시 산하 문화예술 공공기관장이 성 비위 의혹으로 해임된 것으로 확인됐다.

 

25일 대구시와 지역 문화계 등에 따르면, 최근 대구문화예술진흥원이 대구오페라하우스 관장 정모씨가 성 비위 의혹이 있다는 제보를 받았다. 진흥원 측은 즉시 조사를 벌여 지난 9일과 23일 이사회를 소집해 정씨에 대한 해임 결정을 내렸다고 밝혔다.

 

대구오페라하우스 야간 전경. 대구시 제공
이사회는 정씨의 성 비위 수위가 높지 않지만, 과거 비슷한 문제로 징계 처분을 받은 적이 있어 엄중 조치가 불가피하다고 판단한 것으로 알려졌다. 앞서 정씨는 2024년에도 성 비위, 직장 내 갑질 등의 문제로 감봉 처분을 받은 바 있다.

 

해임 결정 이후 그는 해임 효력 정지 등을 위한 법적 대응을 준비하고 있다.

 

대구오페라하우스도 운영에 차질을 빚고 있다. 현재 직무대행 체제로 운영되고 있으며, 다음 달 예정된 오페라 '나비부인' 공연이 취소됐다. 이 작품은 정씨가 예술감독과 연출을 맡았다.

 

대구오페라하우스는 홈페이지 공지를 통해 “3월 27~28일 예정이던 오페라 ‘나비부인’ 공연이 제작진의 부득이한 사정으로 인해 취소됐다”며 “공연의 완성도를 위해 최선을 다했으나 남은 기간 내 정상적인 공연이 어렵다고 판단해 내린 결정”이라고 밝혔다.

김덕용 기자

