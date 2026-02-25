급해서 빌렸다간 ‘지옥문’…2025년 불법사금융 평균 이자율 546%

지난해 불법사금융 평균 이자율이 546%에 달한 것으로 나타났다.

한국대부금융협회는 25일 지난해 불법사금융 피해자 846명의 피해 현황 8910건을 분석한 결과 이같이 집계됐다고 밝혔다. 평균 대출금액은 1100만원이며 평균 거래 기간은 48일이었다.

서울 명동 골목에 카드대출 관련 광고물이 부착되어 있다. 연합뉴스

이번 집계는 협회의 ‘불법사금융 거래내역 확인 서비스’ 이용자들의 대출 피해 현황을 분석해 도출됐다. 이 서비스는 협회가 불법사금융 피해자의 대출거래 내역을 확인·분석해 실제 이자율을 산출해 확인서로 발급하는 것으로, 사법기관의 수사 근거자료로 활용된다.

협회가 지난해 구제한 불법사금융 피해액은 10억6300만원이다. 협회는 총 208건(5억1900만원)의 불법사금융 채무를 전액 감면했고, 법정 최고금리 위반이 확인된 145건(5억4400만원)의 부당이득을 피해자들에게 즉시 반환하도록 했다.

정성웅 한국대부금융협회 회장은 “피해자가 법적 권리를 즉시 행사할 수 있도록 사법 지원을 아끼지 않겠다”며 “사안에 따라 협회가 직접 고발에 나서는 등 권한 내에서 불법사금융이 설 자리를 없애는 무관용 원칙을 관철하겠다”고 말했다.