메뉴보기메뉴 보기 검색

성남시, 시스템반도체 연구센터 조성 등 1차 추경…총예산 4조 넘어

입력 :
수정 :
폰트 크게 폰트 작게
성남=오상도 기자 sdoh@segye.com
구글 네이버 유튜브
성남시, 올해 예산 2396억 증액 편성…총 4조1804억 추경안 시의회 제출

경기 성남시가 판교 시스템반도체 연구센터 조성비 등을 반영한 제1회 추가경정예산안을 시의회에 제출했다고 25일 밝혔다. 이는 2396억원 증액된 규모다.

 

성남시청
성남시청

추경안은 다음 달 12일 개회하는 시의회 임시회에서 논의된다. 그대로 의회 문턱을 넘으면 시의 총예산 규모는 당초 3조9408억원에서 4조1804억원으로 6.08% 늘어난다.

 

추경에 반영된 주요 사업은 △판교 시스템반도체 연구센터 조성 262억원 △K-패스 카드 이용자 환급 지원 113억원 △내연기관 차량 폐차나 전기자동차 구매자에게 주는 전환지원금 33억원 △수정청소년수련관 시설개선비 20억원 △오리공원 물놀이장 설치 공사비 10억원 △시민 체육대회 비용 9억9000만원 등이다.

 

이 밖에 분당구 근린공원 체육시설 그늘막 바람막이 설치 공사 7억4000만원, 서판교 터널 점검구 덮개 교체 공사 3억5000만원, 경로당 신규 설치와 임차지원 17억5000만원, 태평3동 복지회관 등 시설 보수 2억4800만원 등이 포함됐다. 

 

성남시 관계자는 “이번 추경안은 미래산업 기반 확충과 함께 도로·복지·체육 등 시민이 일상에서 체감할 수 있는 사업에 중점을 뒀다”고 설명했다.

오상도 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기