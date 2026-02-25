김규리 "기사 보고 놀라" 이하늘 식당 영업정지 루머 일축

배우 김규리가 그룹 DJ DOC 이하늘이 운영하는 식당에서 열린 자신의 팬 모임을 두고 불거진 '영업정지 처분' 루머를 직접 반박하며 악플러에 대한 강경 대응을 예고했다.

김규리는 24일 소셜미디어를 통해 "기사를 보고 깜짝 놀라서 여기저기 여쭤봤다"며 이하늘 식당 '형제곱창'이 현재 원활하게 영업 중임을 밝혔다.

배우 김규리(왼쪽), 그룹 DJ DOC 이하늘. 사진=김규리 인스타그램

그는 앞서 불거진 논란에 대해 "우선 유튜브 '김규리tv몹시'에서 2월1일 형제곱창 정모를 진행했다. 영상을 즐겁게 보신 분들 외에 어떤 사이버렉카가 저격을 하고, 지령 받은 사람들이 구청에 민원을 넣은 모양이다"고 상황을 설명했다.

이어 김규리는 이하늘에게 직접 연락해 사실관계를 확인했다며 "결론. 영업 원활히 하고 있다고 한다. 문제가 없는데 문제를 만들려고 하는 그런 상황"이라고 황당함을 표했다.

또 관련 법규를 직접 챗GPT에 검색해 봤다는 사실을 언급하며 맹목적인 비난과 오보를 지적했다. 그는 "남을 까고 괴롭히고 상처 주려면 먼저 잘 알고 해야 한다. 챗지피티도 알고 있는데 모르면 검색이라도 좀"이라며 "그리고 기자님들께서도 기사를 쓰실 때는 정확한 정보를 알려주셔야 사회가 시끄러워지지 않는다"고 했다.

논란의 빌미가 된 당일 팬 모임 영상에 대해서는 사과의 뜻을 전했다. 김규리는 "어쨌든. 더욱 즐거운 분위기를 위해 노래 한 곡 부탁한 일이 이런 소란을 만든 것 같아 '형제곱창' 대표님들께 죄송한 마음이다. 다음부터 더욱 유의하도록 하겠다"고 말했다.

끝으로 그는 허위사실 유포와 인신공격에 대한 강력한 법적 조치를 시사했다. 김규리는 "더불어 영업방해를 넘어 인신공격까지 일삼고 있는 댓글조작단들에게는 '형제곱창' 측에서 고소를 한다고 하니 제 채널에 들어와 악플을 남기시는 분들까지 자료를 넘겨드릴 예정임을 미리 알린다"고 했다.

이달 초 김규리는 서울 은평구에 위치한 이하늘과 정재용의 식당에서 팬 모임을 진행했다. 이후 일반음식점인 해당 식당에서 춤과 노래가 이뤄진 영상이 확산되자 일각에서 식품위생법 위반 민원을 제기했고, 온라인상에는 식당이 영업정지 2개월 처분을 받았다는 루머가 돌았다.

이에 식당 측은 24일 "단 한 차례도 행정 처분을 받은 사실이 없으며 정상 영업 중"이라며 허위사실 유포에 대한 법적 대응을 공식화한 바 있다.

<뉴시스>