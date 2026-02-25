李대통령 “뒷전 대통령? 과도한 걱정…민주당 ‘맡긴 일’ 잘하고 있다”

‘당청 엇박자’ 보도에 “기우…당의 일, 청의 일 잘 하면 되는 것”

“주가 누르기 방지법 등 할일 산더미”

이재명 대통령은 25일 정부의 외교 성과가 여당 이슈에 가려 부각되지 못하고 있다는 일각의 우려에 대해 “대통령은 뒷전이 된 일이 없고, 그렇게 느낀 적도 없다”며 선을 그었다.

이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 한 언론이 보도한 기사를 링크한 뒤 “과도한 걱정을 ‘기우’라고 한다. 당은 당의 일을, 청(청와대)은 청의 일을 잘하면 되는 것”이라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “민주당은 야당의 극한투쟁 등 여러 장애에도 불구하고 국민이 맡긴 일을 최선을 다해 잘하고 있다”며 “개혁입법은 물론 정부 지원에도 부족함이 전혀 없다”고 했다.

이어 “언제나 강조하는 것인데, 형식이나 의례보다 중요한 것은 국민이 체감하는 성과와 실적”이라며 “여당이 할 일을 잘하는 것이 최고의 정부 지원이다”라고 말했다.

이 대통령은 수분 뒤 게시글을 수정해 자사주 소각 등 현안에 대한 언급도 했다.

이 대통령은 “자사주 소각 입법이 한시라도 빨리 되면 좋겠다”며 “해는 짧은데, 갈 길이 멀다. ‘주가 누르기 방지법’ 등 해야 할 일이 산더미”라고 밝혔다.

주가 누르기 방지법이란 대주주가 기업을 상속할 때 평균주가를 기준으로 상속세가 결정된다는 점을 고려, 세금 부담을 줄이고자 주가를 억누르는 행위를 막기 위한 법안이다.

민주당 이소영 의원 등이 주도적으로 준비하는 법안으로, 지난달 22일 이 대통령과 민주당 ‘코스피 5000 특별위원회’의 오찬 자리에서도 이 법안에 대한 논의가 이뤄진 바 있다.