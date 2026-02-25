2025년 국내 지진 79회… 3년 내 최저

기상청 2025 지진연보 발간

지난해 발생한 국내 지진은 총 79회로 집계됐다. 연평균(72.8회)를 소폭 웃도는 수준이나 최근 3년 내 가장 낮은 기록이다. 2023년 106회, 2024년 87회 지진이 발생했다.

기상청은 이같은 내용을 담은 ‘2025 지진연보’를 25일 발간했다.

기상청은 지난해 지진 발생 횟수가 비교적 적었던 건 북한 지역과 동해해역 지진이 감소한 데 따른 것으로 보인다고 분석했다.

많은 국민이 느낄 수 있는 규모 3.0 이상 지진의 경우 총 4회로 2007년 이후 최저치를 보였다.

2019년 지진으로 전파 판정받은 포항시 북구 흥해읍 소재 공동주택. 뉴시스

국내 지진 중 내륙에서 발생한 지진은 43회(54.4%), 해역에서 발생한 지진은 36회(45.6%)로 내륙 지진 비중이 다소 높았다.

내륙 지진은 남한 22회, 북한 21회로 남북한 발생 빈도가 유사했다.

남한 내륙에서는 대구·경북에서 발생한 지진이 10회로 가장 많았다.

대구·경북 지진 발생 횟수는 2016년 경주지진과 2017년 포항지진 이전 수준(연 2∼11회)으로 2016년 이후 급증했던 경북 지역 지진 발생 횟수는 2019년 이후 여진이 줄어들어 2016년 이전 수준으로 회복한 모습이다.

지난해 최대 규모 지진은 5월5일 오전 7시53분쯤 충남 태안 해역에서 발생했던 규모 3.7 지진이었다.

내륙에서 발생한 가장 큰 규모 지진은 5월10일 연천에서 발생한 규모 3.3 지진이었다. 이는 1978년 계기관측 시작 이후 수도권 내륙에서 발생한 지진 중 최대 규모로 기록됐다.