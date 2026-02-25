SNT에너지, 구미 천연가스 발전소 HRSG 상업운전 개시

SNT에너지는 경북 구미 천연가스 발전소 프로젝트의 핵심 기자재인 HRSG(배열회수보일러)의 납품을 완료하고, 상업운전도 성공적으로 개시했다고 25일 밝혔다.

상업운전은 모든 설치와 시운전을 성공적으로 마치고 정부 승인 하에 실제로 전기를 생산해 판매하기 시작하는 단계이다.

상업운전 개시 기념 사진. SNT에너지 제공

이번 구미 천연가스 발전소 프로젝트는 서부발전이 추진한 국내 최초의 석탄화력발전(태안1호기) 대체 프로젝트로, LNG를 연료로 사용하는 최신 기술의 고효율 H-Class 가스터빈이 적용됐다.

SNT에너지는 천연가스 발전소의 핵심 설비인 HRSG 및 보조기기 일체에 대해 서부발전으로부터 직접 수주를 받아 설계, 제작은 물론 설치 및 시운전 기술 지원 업무까지 성공적으로 수행하며 기술력을 입증했다.

특히 이번 발전소는 강화되는 환경 규제에 발맞춰 질소산화물 저감장치 뿐만 아니라 일산화탄소 저감 및 분진 방지 설비까지 갖춰 설계 단계부터 향후 규제 강화에 따른 확장성까지 고려한 친환경 발전 모델로 평가받는다.

SNT에너지 관계자는 “현재 H-Class 가스터빈이 적용되는 유사한 규모의 HRSG 프로젝트를 다수 수행 중”이라며 “검증된 기술력을 바탕으로 신규 수주를 확대하고 국내외 시장에서의 입지를 더욱 공고히 해나갈 계획”이라고 밝혔다.