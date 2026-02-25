국힘, ‘6·3 지선’ 1·2호 인재영입… 손정화 회계사·정진우 원전 엔지니어

국민의힘은 25일 6·3 지방선거 1·2호 영입인재로 손정화(44) 회계사와 정진우(41) 원전 엔지니어를 영입했다.

국민의힘 인재영입위원회는 이날 서울 여의도 국회에서 지역발전 인재영입 환영식을 열고 회계사인 손정화 삼일회계법인 이사와 원전엔지니어인 정진우 현대엔지니어링 에너지영업팀 책임매니저를 1차 영입인재로 선발했다고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표가 25일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인재영입위원회 영입인재 환영식에서 손정화(왼쪽) 회계사, 정진우 원전엔지니어와 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

손 회계사는 삼일회계법인에서 20년 동안 공인회계사로 근무했으며, 지방재정투자심의 위원, 사회복지법인 비상임감사 등을 지냈다. 조정훈 인재영입위원장은 “손 회계사는 진보정부의 확장재정으로 돈이 새는 것을 보면서 참을 수 없어 인재영입에 지원을 결심했다”고 전했다. 손 회계사는 “지금 우리에게는 투명한 거버넌스 그리고 책임성, 올바른 방향을 가진 정책 그리고 효율적이고 공정한 시스템이 중요하다”라며 “보수가 앞으로 나아가는 데 도움되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

정 엔지니어는 경상북도 K-U시티 원자력협의회 자문위원으로 활동하는 등 전력산업생태계 현장에서 근무했다. 그는 문재인정부의 탈원전 정책 문제의식 등으로 이번 인재영입에 지원했다고 한다. 그는 “산업현장의 목소리를 전달하고 대한민국의 기술과 미래세대를 지키는 책임 있는 정치를 실천하겠다”고 했다.

장동혁 대표는 “국민께서 우리 당에 선뜻 마음을 주고 계시지 않은 것도 엄연한 현실”이라며 “우리가 부족했기 때문에 이제는 우리가 새로운 모습으로 다가가야 한다”고 말했다. 그는 “오늘 젊은 인재 두 분을 영입한 것도 우리 당이 새로운 모습으로 다가가겠다는 약속”이라며 “새롭게 국민의힘의 가족이 된 두 분과 함께 당을 바꾸고 국민의 마음을 얻는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.