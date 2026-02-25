"있는 애들이 더 하더라"…'신세계 손녀' 애니, 유학 시절 어떻길래

정유경 신세계 회장의 장녀이자 혼성 그룹 '올데이 프로젝트' 멤버 애니의 미국 유학 시절 일화가 공개됐다.

송승헌 전 동원건설 회장의 장손인 송자호 피카프로젝트 대표는 최근 자신의 유튜브 채널에 '재벌들의 학창 시절 올데프 애니 실화'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 송 대표는 과거 애니와 함께했던 유학 생활을 회상했다.

그는 "내가 미국에서 고등학교 다니지 않았나. 유학생끼리는 같은 학교 아니더라도 알 수 있는 경우가 많다"며 "그때 친한 모임이 있었는데 거기에 애니가 있었다"고 말했다.

이어 "(애니가) 신세계 딸이지 않냐. 친구들도 소문으로 다 알고 있었지만 굳이 티는 안 냈다"면서 "당연히 나보다 잘 살지 않나. 꼭 나 같은 중견기업 자제들이 돈을 제일 많이 쓴다"고 했다.

송 대표는 에어팟 구매를 고민하던 애니의 일화도 소개했다. 그는 "밥을 먹다 그때 에어팟 신형 얘기가 나왔는데 아무리 고등학생이라 해도 200만원도 아니고 20만원밖에 안 하는데 (애니가) '너무 비싼데 살까 말까' 고민하더라"고 했다.

그러면서 "장난식으로 나한테 '오빠가 사주시면 안 돼요?' 해서 '진짜 있는 애들이 더 하구나' 속으로 생각했다"고 덧붙였다.

또한 2년 전 한 행사장에서 애니를 만났던 때를 언급하며 "애니가 CJ 회장 등 오너들과 사진 찍고 어울리는 모습을 보면서 클래스 차이를 확실히 느꼈다"고 털어놨다.

송 대표는 미국 유학 당시 애니가 아이돌 준비 중인 것을 몰랐다며 "끼는 좀 있었던 것 같다. JYP, SM, YG, 하이브 출신이 아니면 아이돌로 성공하기 힘든데 올데이 프로젝트는 잘 돼서 신기했다. 대단하다고 생각한다"고 말했다.

한편 송 대표는 과거 걸그룹 카라 멤버 박규리와 공개 열애했으나 2017년 음주운전으로 적발된 뒤 결별했다. 송 대표는 가상화페 피카 코인 관련 자본시장법 위반 및 사기 등 혐의로 기소돼 재판받기도 했다.

<뉴시스>