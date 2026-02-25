BBQ 윤홍근 회장, 애국지사 32인 공적 소개…“숭고한 정신 이어가야”

김상옥 의사 의거 103주년 합동 추모식

제너시스BBQ 그룹은 사단법인 김상옥의사기념사업회가 국립서울현충원 현충관에서 ‘김상옥 의사 의거 103주년 합동 추모식’을 진행했다고 25일 밝혔다.

사단법인 김상옥의사기념사업회 회장인 윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장이 지난 24일 국립서울현충원에서 열린 ‘김상옥 의사 의거 103주년 합동 추모식’에서 발언하고 있다. BBQ 제공

일제강점기 무장 항일투쟁의 상징적 인물인 김상옥 의사는 1913년 대한광복단 조직을 시작으로 1916년 전남 보성의 일본군 조성헌병대 기습, 3·1운동 이후 혁신단 조직과 ‘혁신공보’ 발간, 1920년 암살단 결성에 이르기까지 조직적이고 지속적인 항일 투쟁의 최전선에 섰다.

혁신단과 암살단 활동 과정에서 많은 동지들이 체포돼 혹독한 옥고를 치렀고, 김상옥 의사는 궐석재판으로 사형을 선고받은 채 상해로 망명해야 했다. 그럼에도 불구하고 김상옥 의사는 대한민국임시정부의 지지를 바탕으로 국내 거사를 재정비해 1923년 종로경찰서 폭파 의거와 최후의 항전에 이르기까지 항일 투쟁을 멈추지 않았다.

김상옥의사기념사업회는 일본 군경에 맞서 끝까지 항전한 ‘승리의 날’이라는 의미를 강조하며 김상옥 의거 기념행사를 진행해 왔다. 올해는 김상옥 의사와 뜻을 함께한 애국지사 32인을 함께 기리고자 합동추모 형식으로 진행됐다.

추모식에 참석한 윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장은 독립투사들을 일일이 호명하며 공적을 소개해 깊은 울림을 전했다.

이와 함께 ‘일대천’ 자리에서 김상옥 의사가 사용하셨던 스미스 & 웨슨 38 구경 권총을 직접 모형으로 만든 박정빈 작가가 기념사업회에 헌정하는 뜻깊은 기증식도 이어졌다.

윤 회장은 “개인의 영웅이 아닌 공동의 역사로 이어진 독립운동의 의미를 앞으로도 되새겨 나가야 한다”며 “앞으로도 숭고한 정신이 이어질 수 있도록 꾸준히 실천하고 노력해 나가겠다”고 말했다.