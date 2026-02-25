영풍 석포제련소, 대기질 ‘좋음’… 대규모 환경투자 결실

영풍 석포제련소는 환경 투자에 힘입어 주변 지역의 대기 질이 청정 상태를 유지 중이라고 25일 밝혔다. 석포면 일대의 대기 오염물질 수치는 법적 기준치를 크게 밑도는 데다 국내 대기질 우수 지역과 비슷한 수준인 것으로 나타났다.

한국환경공단이 운영하는 실시간 대기환경 정보망 에어코리아에 따르면 석포제련소 반경 1㎞ 내 위치한 석포면사무소 측정소의 주요 대기질 지표는 법적 기준치를 크게 밑돌았다.

경북 봉화군 석포면사무소 앞에 설치된 전광판에 석포제련소 굴뚝에서 배출되는 아황산가스 농도(TMS)가 실시간으로 표시되고 있다. 영풍 제공

지난 24일 에어코리아의 일평균 측정 자료를 살펴보면 석포면의 질소산화물와 황산화물, 먼지 수치는 각각 0.0060ppm, 0.0049ppm, 21㎍/㎥으로 집계돼 법적 기준치보다 크게 낮았다. 석포면의 대기질은 전국의 주요 산업단지 밀집지역은 물론 대기질 우수 지역과 비교해도 전반적으로 우수하다는 게 석포제련소의 설명이다.

석포면은 지난해 12월 기준 전국 주요 산업단지 밀집 지역과 비교해 질소산화물은 안산보다 낮았고, 먼지는 당진보다 적었다. 황산화물도 전 기간 환경기준 대비 충분한 여유 범위 내에서 안정적으로 관리되고 있다. 특히 질소산화물은 전국에서 가장 낮은 수준을 보이는 전남 신안군과 유사한 범위로 나타났다. 먼지 역시 전국에서 가장 낮은 수준으로 평가되는 경남 거제와 유사했다.

석포제련소는 대기질 개선의 이유로 크게 두 가지를 꼽았다. 강화된 자체 배출 기준 준수와 선제적인 환경 설비 투자다. 석포제련소는 2022년 환경부로부터 통합환경 허가를 획득해 아황산가스와 이산화질소 배출 허용 기준을 정부 기준 대비 50% 강화된 수준으로 설정해 운영하고 있다. 산소공장과 오존설비를 신설해 배기가스 정화 전처리와 대기오염물질을 저감했다. 비산먼지 발생을 원천 차단하기 위해 하화장과 저광사 설비는 보완했다. 원료 컨베이어와 차량 이동 경로를 밀폐화해 조업 과정에서 빠져나갈 수 있는 오염물질도 최소화했다.

영풍 석포제련소 주변인 경북 봉화군 석포면의 대기 물질 수치. 영풍 제공

투명한 정보 공개를 위한 모니터링 시스템도 강화했다. 주요 굴뚝 8곳에 굴뚝자동측정기기를 설치해 오염물질 배출 현황을 한국환경공단에 실시간으로 전송한다. 공장 외부 5개소에 자체 대기측정소를 운영해 24시간 감시 체계를 가동하고 있다. 측정 수치는 석포면사무소 앞 전광판을 통해 공개해 지역 주민 누구나 실시간으로 대기 상태를 확인할 수 있다.

영풍 관계자는 “지속적인 환경 설비 투자와 공정 개선을 통해 제련소 주변 대기질을 국내 최고 수준으로 관리하고 있다”며 “앞으로도 철저한 모니터링과 선제적인 오염 방지 대책을 통해 지역 사회가 신뢰할 수 있는 친환경 사업장을 구축하겠다”고 말했다.