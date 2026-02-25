강화군, 유휴 공공시설 지역 맞춤형 공간 탈바꿈 추진

인천 강화군이 관내 사용하지 않는 공공 인프라를 주민들이 체감할 수 있는 맞춤형 생활·문화·경제 거점으로 탈바꿈시킨다.

강화군은 ‘유휴시설 활용 방안 수립 연구용역’을 본격 추진한다고 25일 밝혔다. 대상은 △구 강화도서관 △구 삼산면사무소 △선원면사무소 △양사면 주민자치센터 △농기계은행 교동분점 △청소년수련관 △교동면민회관 등 7곳이다.

이들은 노후화와 행정·시설 기능 재편, 인구 구조 변화 등으로 활용도가 낮아진 상태다. 장기간 방치될 땐 경관 저해와 관리 비용 증가를 초래할 우려가 있어 체계적인 대안 마련 필요성이 제기돼 왔다.

군은 생활인구 확대와 지역 활력 제고를 목표로 농촌유학 숙소, 귀농·귀촌 및 농업창업 지원형 거주시설, 외국인 계절 근로자 숙소 등 여러 방안을 모색해 왔다. 이번 용역으로 시설별 현황과 입지 여건, 지역 특성 및 잠재 수요 등을 종합해 분석하고자 한다.

군은 향후 국·시비 공모사업 연계 방안까지 폭넓게 검토할 예정이다. 구상 단계에 그치지 않고, 단계적으로 실행 전략을 제시해 실질적인 이행 가능성을 높인다는 방침이다. 연구용역은 내달 중 착수해 약 6개월간 이어진다.

박용철 강화군수는 “유휴 공공시설은 단순히 남겨진 공간이 아닌 지역의 역사와 기억, 미래 가능성을 함께 담고 있는 소중한 자산”이라며 “시설별 여건과 주민 수요를 면밀하게 반영해 활용 방안을 마련하겠다”고 말했다.