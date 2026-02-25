'흑백요리사2' 김희은 셰프 "금수저 아닌 무수저" 남편과 '원룸살이

3월 3일 SBS '동상이몽2' 출연

'흑백요리사2' 김희은 셰프가 '동상이몽2'에 합류한다.

25일 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2') 측은 김희은, 윤대현 셰프 부부의 예고편을 공개했다.

SBS '동상이몽2 너는 내 운명'

김희은 윤대현 셰프는 3년 연속 미슐랭 1스타를 받은 한식 레스토랑을 함께 운영하고 있는데. 공개된 예고 영상에서 김희은은 화려한 커리어와는 달리 "금수저, 백수저, 다이아몬드 수저 그런 수식어가 있었는데 저희는 무수저다"라고 밝혀 눈길을 끌었다. 남편 윤대현 역시 "진짜 저희 까보면(?) 정말 아무것도 없다"고 덧붙여 '웃픔'을 유발했다.

실제로 두 사람은 미슐랭 인기 요리사라는 명성과 상반되는 소박한 '원룸 라이프'를 공개해 놀라움을 자아냈다. 부부는 제대로 된 화장대조차 없는 공간에서 생활하고 있었고, 김희은은 "집은 오로지 기능에 충실한 원룸"이라고 소개하며 '반전 민낯'을 예고했다. 심지어 두 사람은 사용한 면봉 등을 버리지 않고 재활용하며 '짠내 부부'의 면모를 드러내기도 했다.

그런가 하면 김희은은 요리사라는 꿈을 지키기 위해 견뎌내야 했던 순탄하지 않았던 과거사도 털어놨다. 김희은은 "돈이 없으니까 아르바이트 진짜 열심히 했다. 샴푸, 린스 판촉, 백화점에서 화장품 판촉을 했었다"며 과거를 회상했다. 이어 김희은은 "내가 하고자 하는 요리라는 게 이렇게 싫으신가, 그래서 그날 집을 나왔다"며 요리를 반대하던 아버지와의 갈등 끝에 가출까지 했던 과거를 털어놓으며 끝내 눈물을 쏟아내 안타까움을 자아냈다.

미슐랭 스타 셰프 부부는 화려한 모습 뒤 어떤 사연을 가지고 있을지, 김희은, 윤대현 셰프의 이야기는 오는 3월 3일 방송된다.

<뉴스1>