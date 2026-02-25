대구시, 재생에너지 누적 보급량 487㎿…특별∙광역시 1위

대구시가 2025년 기준 재생에너지 누적 보급량 487㎿를 달성하며 전국 특∙광역시 가운데 1위를 기록했다.

25일 시에 따르면, 태양광발전 허가 신청이 2020년 214건(20.6㎿)에서 2023년 684건(81.7㎿), 2025년에는 1325건(167.1㎿)으로 최근 5년간 설치용량이 8배 이상 증가했다.

태양광 발전 설비 모습. 연합뉴스

산업단지 태양광 허가 용량은 2020년 9.8㎿에서 2025년 97.4㎿로 약 10배 확대됐다. 기업들이 공장 지붕과 유휴부지를 활용해 자체 발전을 확대하며 에너지 비용 절감과 경쟁력 강화를 추진하고 있다고 시는 밝혔다.

공공부문에서도 속도를 내 대구상수도사업본부 내 사업소와 배수지 등 14개소에 총 3.9㎿ 규모의 태양광 설비 설치를 추진하고 있다. 주차면적 1000㎡ 이상 공영주차장 98개소에도 약 22㎿ 규모의 태양광 설비 설치가 추진 중이다.

풍력분야에서도 군위지역 풍백풍력발전소(75㎿)는 5㎿급 풍력발전기 15기를 갖춘 대규모 발전소로 지난해 12월 준공됐다.

연도별 재생에너지 발전설비 용량 추이. 대구시 제공

시는 올해부터 2030년까지 약 940㎿의 재생에너지를 추가 보급해 2030년 누적 1427㎿ 달성이 목표다. 산업단지∙공영주차장 태양광과 시민 참여형 사업을 병행 추진해 안정적인 분산형 전력체계를 구축하고, 에너지 자립도를 높일 계획이다.

정의관 시 미래혁신성장실장은 “재생에너지 혜택을 지역사회 전반으로 확산하고, 재생에너지 중심의 에너지 대전환을 선도하겠다”고 말했다.