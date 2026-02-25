“코미디언이 노래 평가, 말이 안 되지만…” 양세형, ‘무명전설’ 논란에 입장

코미디언 양세형이 ‘심사 자질 논란’에 대해 입장을 밝혔다.

25일 서울 마포구 상암 스탠포드호텔 그랜드볼룸에서 MBN 오디션 프로그램 무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 김우진 PD를 비롯해 남진, 조항조, 주현미, 신유, 강문경, 손태진, 임한별, 장민호, 김대호, 양세형 등이 참석했다.

양세형은 비가수 심사위원 참여에 대한 우려에 “나의 직업은 코미디언이다. 내가 감히 노래를 평가한다는 건 말이 안 된다”고 말했다.

양세형. 양세형 인스타그램 캡처

다만 그는 “오디션 프로그램이나 연예인이 가장 필요로 하는 건 결국 사람의 마음을 얻는 능력”이라며 “대학로에서 수많은 공연을 하며 관객의 마음을 얻기 위해 노력해왔다. 무대 위에서 얼마나 관객과 소통하고, 호흡하며, 무대를 잘 꾸려나가는지를 보는 건 내가 할 수 있는 역할이라 생각한다”고 설명했다.

함께 심사위원으로 합류한 가수 임한별도 트로트 오디션 참여 배경을 밝혔다. 그는 “처음 제안을 받았을 때 고민을 많이 했다. 도움이 될 수 있을지 생각했다”며 “하지만 결국 대중가수의 역할은 사람의 마음을 울리는 것”이라고 말했다.

이어 “아이돌 오디션은 어느 정도 정답이 있는 상품의 느낌이 있다면, 트로트는 다양한 인생 이야기가 담겨 있어 매력적”이라며 “각자의 서사가 살아 있어 다른 프로그램과 차별성이 있다고 느꼈다”고 덧붙였다.

‘무명전설’은 무명 도전자 81명과 유명 도전자 18명 등 총 99명이 단 하나의 왕좌를 놓고 경쟁하는 초대형 트로트 서바이벌이다. 25일 오후 9시 40분 첫 방송된다.