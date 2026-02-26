[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 26일 (목요일) 새로운 거래 필요하면 동남방으로

96년생 보이지 않는 벽을 허물고 생각을 관철시켜라. 84년생 우연히 만난 사람 때문에 일희일비한다. 72년생 처음부터 앞줄에 서서 일하라. 60년생 공식적인 입장정리가 된 상태면 추진하라. 48년생 경제적인 면에서 변화가 예상된다. 36년생 반사이익이라는 말이 현실로 나타난다.

97년생 오늘은 동남방으로 진출하면 귀인을 만난다. 85년생 단순하게 생각하면 금방 끝날 일이다. 73년생 남일까지도 알아서 하는 사람이 유능하다. 61년생 부지런히 다니면 좋은 결과가 온다. 49년생 남에게 원망을 들을 수 있다. 37년생 편안한 일상으로 돌아와 편하게 쉴때다.

98년생 선의의 거짓말도 필요할 때가 있다. 86년생 옛것을 유지하고 자신 없는 일은 피하라. 74년생 남들이 가만히 있을때를 기다리라. 62년생 심혈을 기울여 계획한 일이 결실이 온다. 50년생 집안 분위기가 무거우면 참견하지 마라. 38년생 따뜻한 것을 가까이하면 재운도 따른다.

99년생 첩경으로 목표지점을 향해 달려가라. 87년생 행동에 기지와 순발력이 빛나게 된다. 75년생 진취적인 행동이 동반되니 능률이 좋다. 63년생 위치를 공고하게 만들 수 있는 기회다. 51년생 안전제일주의를 선택하는 것이 좋겠다. 39년생 솔선수범하면서 지킨다면 모두가 따른다.

00년생 행동과 느낌을 분명하게 밝혀라. 88년생 일찍 일어나라. 일을 뒤로 미루지 말라. 76년생 정확한 데이터가 없이 추진하지 말라. 64년생 뜻밖의 사태가 벌어지니 약속에 신중하라. 52년생 내부적인 문제로 고민이 온다. 40년생 자신과 가까이 있는 것에 신경을 써라. 28년생 자기 방식대로 밀고 나가지 말라.

01년생 태도나 환경을 바뀌면 후에 불리하다. 89년생 경망한 행동은 자신을 곤혹스럽게 만든다. 77년생 힘든 일은 오전 중에 빨리 처리하라. 65년생 현노력한 만큼 효과가 나타나는 법이다. 53년생 일이 손에 잡히지 않고 잡생각이 떠오른다. 41년생 자녀 때문에 상심이 크고 병만 생긴다. 29년생 도덕지수가 높으면 사회적인 위상이 높다.

02년생 정리해야 하는 일은 빨리 정리하는 것이 좋다. 90년생 힘들면 도움을 청하고 귀인이 돕겠구나. 78년생 상대를 알려면 내 마음부터 열어라. 66년생 도덕지수가 높으면 위상이 올라간다. 54년생 협력을 구하기 위해서는 예의를 표하라. 42년생 기품 있는 행동에 구설이 따르면 손해다. 30년생 아름다운 꽃이 피어오르는 분위기다.

03년생 약속을 중히하고 능력있는 사람을 신뢰하라. 91년생 전진도 좋지만 한 발 양보하면 길운이 도래한다. 79년생 주변환경을 확 바꾸면 힘이 솟구친다. 67년생 자신의 말투나 행동에 관심을 기울이자. 55년생 변경된 룰을 파악하지 못하면 헛수고다. 43년생 엇갈린 상태가 오래가면 일이 어렵다. 31년생 힘들지만 새로운 것을 습득하고 도전해 보라.

04년생 하고 있는 일은 큰 이익을 기대하기 어렵다. 92년생 금전문제의 고민거리가 해결된다. 80년생 겉모습이 화려한 것은 실속이 없다. 68년생 통한다고 생각되면 고충을 털어놓아라. 56년생 외형의 멋은 일시적이다. 44년생 나와 상대방이 가진 차이점을 깨닫자. 32년생 혼자 돌출행동을 한다면 불이익이 온다.

05년생 친구 또는 연인과 즐거운 하루를 계획해 보라. 93년생 입에 맞는 음식도 과하면 탈나기 쉽다. 81년생 눈 가리고 아옹하는 식은 이득이 없다. 69년생 자족하는마음을 지닌 사람은 걱정이 적다. 57년생 이동하기 좋지만 방향을 잃어버리면 손실. 45년생 방향을 잘 택하면 재물이 따른다 33년생 사람의 마음이란 크게 다르지 않다.

06년생 동남방에서 새로운 거래선이 생긴다. 94년생 현상유지가 최상이고 과도한 지출은 삼가라. 82년생 능력은 필요조건이지 충분조건이 아니다. 70년생 직감으로 선택한 일이 좋은 성과가 온다. 58년생 말이 많으면 실언하기 십상이다. 46년생 매사에 각별히 신경을 써야 액운을 피한다. 34년생 일이 해결되니 금전적인 여유도 생긴다.

95년생 평상시보다 발걸음을 천천히 내딛어라. 83년생 늘 하던 대로 해나간다면 걱정이 없다. 71년생 엉겨 붙어있으면 여러 가지로 손실이 있다. 59년생 깊이에 있어서는 손해를 보게될 수 있다. 47년생 주변에서 덕담이 들려오니 기분 좋다. 35년생 남을 먼저 배려하는 마음을 가지길 바란다.

