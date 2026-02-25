옥택연, 4월 결혼한다…4살 연하 연인과 교제 끝에 웨딩마치

그룹 2PM 멤버 겸 배우 옥택연이 오는 4월 결혼한다.

25일 스포티비뉴스 보도에 따르면, 옥택연은 4월24일 서울 모처에서 비공개로 결혼식을 올린다.

이와 관련해 소속사 피프티원케이는 "비연예인인 예비 신부를 배려해 결혼식 일정을 포함한 모든 진행 사항은 비공개로 진행될 예정"이라며 "옥택연 배우의 새로운 출발에 많은 축복과 응원 부탁드린다"고 전했다.

옥택연은 2020년 예비 신부와 열애 사실을 인정한 뒤 조용히 만남을 이어왔다. 예비 신부는 4살 연하의 비연예인이다.

지난해 2월 프랑스 파리에서 두 사람이 함께 찍은 사진이 확산하며 결혼설이 불거졌고, 옥택연은 같은 해 11월 자필 편지를 통해 결혼 소식을 알렸다.

그는 "오랜 시간 저를 이해하고 믿어준 한 사람과 평생을 함께하기로 약속했다"며 "서로에게 든든한 존재가 되어주며 앞으로의 삶을 함께 걸어가려 한다"고 했다.

한편 옥택연은 2008년 그룹 2PM으로 데뷔했다. 이후 연기 활동을 병행하며 드라마 '신데렐라 언니', '드림하이', '빈센조', '남주의 첫날밤을 가져버렸다' 등에 출연했다.

