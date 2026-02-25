이켠, 베트남서 어깨 인대 파열…"결국 한국서 수술"

배우 이켠이 베트남에서 어깨 부상을 입고 귀국해 수술을 받았다.

이켠은 25일 소셜미디어에 "견봉쇄골파열 수술. 진짜 어이가 없다"고 근황을 전했다.

부상 경위에 대해서는 "뛰어놀던 중국 꼬마 여자애 비켜주다가 나 혼자 봉변당했다"고 설명했다.

현재 베트남에서 커피 사업을 운영 중인 그는 현지 사정으로 인해 치료가 지연됐음을 밝혔다. 이켠은 "9일부터 참고 참다가 명절 연휴가 겹쳐서 의사가 없다는 베트남. 결국 한국에서 수술. 악착같이 버텼다"며 "아무리 잘한다 해도 수술은 내 나라 한국에서 해야 내 마음과 몸이 편하다"고 적었다.

수술을 무사히 마친 그는 "성공적이다. 감사하지만 면회는 사절이다. 답장은 좀 덜 아플 때 하겠다"고 알렸다. 이어 베트남 현지에서 도움을 준 지인들에게도 "고생 많았다. 오빠 한국에서 수술 잘했다"며 고마움을 표했다.

이켠은 시트콤 '안녕, 프란체스카', 드라마 '연개소문' 등에 출연했다. 2014년 이후 베트남 다낭으로 건너가 커피 사업에 매진해 왔으며, 최근 KBS 2TV '오래된 만남 추구' 등에 출연하며 방송 활동을 재개했다.

