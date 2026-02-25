‘락토프리’ 시장서 세 확장… 제품군 다양화 [사회공헌 특집]

동원F&B

덴마크 소화가 잘되는 우유. 동원F&B 제공

동원F&B가 급성장하는 락토프리(유당을 제거한 제품) 시장에서 세를 넓히고 있다.

전 세계 인구의 약 75%, 한국인의 80%가 유당불내증을 겪는 것으로 알려지면서, 유당을 분해한 제품 수요가 빠르게 증가하고 있다. 흰 우유 시장이 인구 구조 변화로 감소하고 있지만 락토프리 우유 시장은 최근 5년간 약 3배 성장하며 컵커피와 발효유, 요구르트 등으로 분야가 확대됐다.

동원F&B는 2021년 ‘덴마크 소화가 잘되는 우유’를 출시하며 락토프리 시장에 진입했다. 이어 기능성 ‘덴마크 소화가 잘되는 우유 고칼슘&비타민’과 가공유 ‘덴마크 소화가 잘되는 우유로 만든 초코·딸기’를 출시했다. 최근에는 라테와 발효유까지 제품군을 넓혔다.

백색시유(흰 우유)는 190㎖ 멸균제품부터 500㎖, 900㎖, 대용량(2.3ℓ)까지 세분화했다. 대용량 제품 수요 증가에 대응해 정읍·수원공장 이원화 생산 체제를 구축했으며, 2021년 이후 지난해까지 연평균 130%가 넘는 성장률을 기록했다.

컵커피 ‘덴마크 소화가 잘되는 우유로 만든 라떼’는 출시 1년 만에 2000만개 판매를 돌파했다. 유당을 제거하고 1등급 국산 원유를 사용해 고소한 풍미를 구현했다는 설명이다. 올해 1월에는 ‘크리미 카라멜라떼’를 추가했다. 이 밖에 유당을 100% 제거한 ‘덴마크 하이 그릭요거트’와 저당 설계의 락토프리 요구르트도 선보였다.