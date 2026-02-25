대학생봉사단 ‘비욘드’, 나눔 인재 산실 우뚝 [사회공헌 특집]

포스코

단순 기부 넘어 사회문제 접목… ‘전략형 ESG’ 확산 지속가능성이 기업 경영의 핵심 가치로 자리 잡으면서 사회공헌 방식이 진화하고 있다. 단순 기부를 넘어 각 기업의 고유 기술과 인프라를 사회문제 해결에 접목하는 ‘전략형 ESG(환경·사회·지배구조)’가 확산하는 분위기다. 지역사회와의 상생, 협력사와의 동반성장, 청년과 취약계층 지원, 친환경 경영과 탄소 저감, 미래 인재 육성까지 활동 영역도 한층 다층화됐다. 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용한 교육·헬스케어·안전 관리 프로그램을 제공하는 등 시대 흐름을 반영한 새로운 사회공헌 모델도 눈에 띈다. 청년 대상 AI·소프트웨어 인재 양성, 데이터 기반 건강관리 서비스, 친환경 설비 도입과 탄소 저감 지원 등은 기업의 전문성이 사회적 가치로 연결되는 사례다. 사회적 가치 창출이 곧 기업의 지속 성장 기반이 되는 선순환 구조가 자리 잡아가고 있다.

포스코 대학생봉사단 ‘비욘드’ 18기 봉사단원이 인도네시아 사망라야 1 국립초등학교에서 전기자동차 공학 키트를 활용한 수업을 진행하고 있다. 포스코 제공

포스코의 대학생 봉사단 ‘비욘드(Beyond)’ 18기가 최근 활동을 마쳤다. 포스코의 대표 사회공헌 프로그램인 ‘비욘드’는 2007년 창단 이후 19년간 1500여명의 단원을 배출하면서, 국내외 취약계층을 대상으로 환경 개선과 교육 지원 활동을 이어왔다.



지난해 6월부터 활동한 비욘드 18기는 포스코의 ‘초격차 기술경쟁력 강화’라는 지향점을 반영해 과학·기술·공학을 접목한 융합형 봉사활동을 전개했다. 이어 △생성형 인공지능(AI) 활용 교육 △메이커 교육(다양한 도구를 활용해 장치 제작) △공학체험 실습키트(이하 공학키트) 개발 △포항·광양 지역아동 대상 교육봉사 △지역별 사회문제 해결 프로젝트 △인도네시아 찔레곤(Cilegon) 해외봉사 등 약 8개월간 다양한 프로그램을 진행했다.



단원들은 전기자동차와 태양광 무드등, 워킹토이(모터 구동으로 걸어가는 구조의 공학 체험 키트) 등을 제작할 수 있는 공학 키트를 직접 설계하고 교재를 만들었다.



여름방학 기간에는 아동과 청소년을 대상으로 실습형 교육봉사를 했다. 이를 통해 참가자들이 과학과 공학의 원리를 배우고, 기술이 가져오는 변화를 직접 체감하도록 했다고 포스코는 전했다.



국내 활동을 끝낸 비욘드 단원들은 지난달 6박8일간 인도네시아 찔레곤에 파견됐다. 포스코 관계자는 “단원들은 전기자동차, 태양광 무드등, 워킹토이 등 공학 키트를 활용해 현지 청소년들과 과학의 즐거움을 나누고 교육 봉사와 문화교류를 이어갔다”고 설명했다.



단원들은 현지 봉사 단원인 포스코청암재단 글로벌우수대학장학생과 아동 영양 불균형과 발육부진 등 현지의 사회적 이슈를 고려한 영양 교육을 실시했다.



포스코청암재단 글로벌우수대학장학은 포스코그룹이 진출한 국가의 우수 대학과 협력해 잠재력 있는 학생을 선발·지원하는 장학사업이다. 단원들은 학교 벽화 그리기와 교실 도색 등 개·보수 활동을 했고, K팝 댄스 공연을 선보이는 등 한국·인도네시아 문화교류의 장을 마련하기도 했다.



비욘드 18기 박수빈(동아대 전기공학과) 단원은 “공학키트를 설계하고 현장에서 아이들과 함께 실습하며, 기술이 사람의 삶을 어떻게 변화시킬 수 있는지 체감했다”고 말했다. 그는 “봉사활동이 단순한 도움을 넘어 미래를 준비하는 교육이 될 수 있다는 점에서 큰 보람을 느꼈다”며 “현지 청소년들의 밝은 웃음이 가장 큰 보상이었다”고 덧붙였다.



올해는 4월부터 비욘드 단원 모집 절차가 진행될 예정이다. 자세한 내용은 비욘드 공식 홈페이지(www.poscobeyond.or.kr) 또는 공식 인스타그램(@posco_beyond)에서 확인할 수 있다.