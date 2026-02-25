[인사] 국토교통부 외

국토교통부 ◆국장급 전보 △국토정보정책관 성호철 △국가기후위기대응위원회 기후적응정책국장 김성호 △도시정책관 김효정 △토지정책관 정우진 △모빌리티자동차국장 박준형
기획예산처 ◆국장급 △정책기획관(기획조정실장 직무대리) 박봉용 △재정참여정책관 이용욱 △재정성과국장 정창길 △복권위원회사무처장 오은실 ◆국장급 직무대리 △예산총괄심의관 박창환 △경제예산심의관 김태곤
대보건설 ◆임원 선임 △이정호 상무보(도시정비사업 담당)
단국대학교 △교학부총장 겸 혁신융합대학장 김재일 △천안부총장 겸 산학협력융합대학장 겸 글로벌화학융합연구원장 허승욱 △대외부총장 박성완 △연구산학부총장 오좌섭 △대학원장 신은종 △행정법무대학원장 이종구 △보건·스포츠대학원장 이호성 △사회과학대학장 가상준 △AI융합대학장 최종무 △프리무스국제대학장 조한승 △공공인재대학장 겸 공공·경영대학원장 김태연 △비서실장 최호진 △연구처장 박선호 △대학원 교학처장 이상헌 △학생처장 겸 사회봉사단장 윤미선 △대외협력처장 임수경 △취창업지원처장 겸 대학일자리플러스센터장 유현실 △총무인사처장 김성상 △재무관리처장 박상찬 △생활관장 조찬홍 △입학처장(천안캠퍼스) 백한승 △평생교육원장(천안캠퍼스) 조희경 △생활관장(천안캠퍼스) 채수형 △단국 G-RISE사업단장 조완제 △단국C-RISE사업단장 이재원 △차세대반도체사업단장 강정원 △연구처 부처장 박희정 △취창업지원처 부처장 김경섭 △대외협력처 부처장 최성희 △산학협력단 부단장 박주동 △DKU아너스센터장 이환수 △SW·AI기초교육센터장 유시환 △SW·AI융합교육센터장 김동재 △동양학연구원장 배은한